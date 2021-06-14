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6、7年級女生的春春回憶沒了！ANNA SUI美妝8月底撤台
曾是許多6、7年級女生的夢幻彩妝逸品ANNA SUI，在重返台灣市場短短3年之後，再度傳出即將撤台的消息，包含台北遠東SOGO忠孝館在內的百貨據點，都將在8月底前，陸續結束櫃位。
以紫色搖滾華麗包裝的ANNA SUI，在台灣彩妝圈風靡近20年，曾經是許多少女必定要入手的人氣彩妝。品牌在2017年一度撤離台灣，後來由日本原廠接手經營後，於2018再度回台設點，首個櫃位就是「百貨美妝天后宮」的台北遠東SOGO忠孝館。
據了解，ANNA SUI因進行品牌定位及策略調整，決定再度撤台。但百貨業者也私下表示，由於國內彩妝市場競爭激烈，加上消費者喜歡嘗鮮、品牌忠誠度不高，若商品推陳出新速度不夠快，或是缺乏行銷話題，經營起來都相對辛苦。
此外，去年新冠疫情爆發以來，大家口罩不離身，也間接讓唇膏、唇蜜等彩妝品消費受衝擊，不只ANNA SUI，另一支日系彩妝Celvoke日本彩妝也將於6月底撤櫃。
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