udn買東西「決戰618年中慶」簽到免費吃到堡、天天狂灑優惠券

近期受到疫情影響，雖衝擊經濟買氣，但卻大大提升「宅經濟」的發展，民眾為了減少外出機會，選擇透過網購來滿足生活所需用品。緊接著迎來618年中促之際，各大電商紛紛祭出最殺折扣、獨家好禮...等多重好康優惠，加入振興買氣行列。宅在家除了追劇、看youtube之外，udn買東西在 「決戰618年中慶」 ，準備各項防疫及生活物資，讓消費者在疫情期間，也可以笑著血拼、手機滑起來。

udn買東西618年中慶開跑囉！愛購物的你怎麼可以錯過呢？除商品下殺價格折扣殺很香很甜外，udn買東西還推出多重好康，通通為你整理攻略如下，購物優惠一目了然！

【活動懶人包】

udn買東西▼決戰618▼攻略 （圖片來源：udn買東西提供）

宅家防疫也不怕！為滿足民眾採買防疫用品的需求，udn買東西推出「防疫保衛戰」，準備了防疫熱銷品如口罩、運動智慧手錶、清潔用品，遠距工作及線上教學的筆電、平板、3C周邊，還有宅家輕鬆買的冷凍食品、生鮮蔬果，一起迎接居家防疫新時代，讓udn買東西守護民眾的健康。

▼決戰618▼Mobiscribe 6.8吋 電子筆記本/閱讀器

網路獨家送皮套 >點此查看>

udn買東西▼決戰618▼Mobiscribe 6.8吋 電子筆記本/閱讀器 （圖片來源：udn買東西提供）

▼U質大牌加碼LINE10%▼象印360ml+480ml保溫杯組

偷殺免千元獨家價 >點此查看>

udn買東西▼U質大牌加碼LINE10%▼象印360ml+480ml保溫杯組 （圖片來源：udn買東西提供）

▼U質大牌加碼LINE10%▼滿意寶寶∣瞬潔乾爽紙尿褲NB-XL

買兩件送濕巾3包獨家價 >點此查看>

udn買東西▼U質大牌加碼LINE10%▼滿意寶寶∣瞬潔乾爽紙尿褲NB-XL （圖片來源：udn買東西提供）

▼集點換購只要168元▼ Purell 乾洗手凝露30ml(3入)+掛套

udn買東西獨家價 >點此查看>