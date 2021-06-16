聽新聞
test
0:00 / 0:00
udn買東西「決戰618年中慶」簽到免費吃到堡、天天狂灑優惠券
近期受到疫情影響，雖衝擊經濟買氣，但卻大大提升「宅經濟」的發展，民眾為了減少外出機會，選擇透過網購來滿足生活所需用品。緊接著迎來618年中促之際，各大電商紛紛祭出最殺折扣、獨家好禮...等多重好康優惠，加入振興買氣行列。宅在家除了追劇、看youtube之外，udn買東西在 「決戰618年中慶」，準備各項防疫及生活物資，讓消費者在疫情期間，也可以笑著血拼、手機滑起來。
udn買東西618年中慶開跑囉！愛購物的你怎麼可以錯過呢？除商品下殺價格折扣殺很香很甜外，udn買東西還推出多重好康，通通為你整理攻略如下，購物優惠一目了然！
【活動懶人包】
宅家防疫也不怕！為滿足民眾採買防疫用品的需求，udn買東西推出「防疫保衛戰」，準備了防疫熱銷品如口罩、運動智慧手錶、清潔用品，遠距工作及線上教學的筆電、平板、3C周邊，還有宅家輕鬆買的冷凍食品、生鮮蔬果，一起迎接居家防疫新時代，讓udn買東西守護民眾的健康。
▼決戰618▼Mobiscribe 6.8吋 電子筆記本/閱讀器
網路獨家送皮套>點此查看>
▼U質大牌加碼LINE10%▼象印360ml+480ml保溫杯組
偷殺免千元獨家價>點此查看>
▼U質大牌加碼LINE10%▼滿意寶寶∣瞬潔乾爽紙尿褲NB-XL
買兩件送濕巾3包獨家價>點此查看>
▼集點換購只要168元▼ Purell 乾洗手凝露30ml(3入)+掛套
udn買東西獨家價>點此查看>
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言