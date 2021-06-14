快訊

楊志良發起新冠死亡集體索國賠 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再說「韓國搶走端午節」！江陵端午祭 文化大不同

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
位於江陵地區的「江陵端午祭」，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。圖／韓國觀光公社提供
位於江陵地區的「江陵端午祭」，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。圖／韓國觀光公社提供

今年6月14日是一年一度的端午節。儘管疫情影響日常生活作息，但是許多民眾還是透過立蛋、吃粽子等方式，一起與家人度過端午佳節。而提及端午節，許多人都會聯想起多年前，曾經傳出「韓國將『端午節』登記為世界無形遺產」的新聞，甚至引發「韓國人搶走端午節」等諸多批評。但其實當年韓國申請世遺的是「江陵端午祭」而非「端午節」，此節日乃是江陵地區歷史悠久的鄉土祭禮，活動內容也與華人地區的端午節有著明顯不同，千萬不可搞錯。

農曆5月5日的「端午節」與春節、中秋節並列為「三大節日」，乃是華人文化中重要的節慶。但其實包括日本、沖繩、越南、韓國等地，也都因曆法因素，而有自己的端午文化，作法各有不同。在華人文化中，端午節最初乃是送離五瘟神、驅瘟避疫的日子，後又因為紀念伍子胥、屈原投河自盡等背景，演變出不同的習俗。多有著驅除瘟疫、吃粽子、賽龍舟、掛艾草、喝雄黃酒、立蛋、午時水等等內容。

而被韓國申請世遺的「江陵端午祭」，是一種人與山、自然交流並和諧共存的祭典。相傳太祖王建建立高麗時，曾經獲得2名僧人幫助，因此舉辦端午祭，而江陵地區的端午祭，會盛大祭祝「大關嶺城隍」，成為當地一種重要的傳統。但是隨著時代演變，韓國許多地方的端午文化逐漸失傳，而江陵端午祭仍然傳承至今，甚至在日據、韓戰等艱困的時期中，還會小規模的舉辦，因此盡可能地保留傳統。所以在2005年11月，「江陵端午祭」也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。

今年的江陵端午祭活動已經起跑，會一路舉行至6月17日，地點位於南大川活動會場、溟州藝術廣場，除了會舉辦山神祭、祭儀等等不同的活動，還會有放留端午流燈、許願燈等儀式。未來待疫情趨緩，可以再度前往韓國旅遊之時，旅客也可列為旅遊清單，至現場感受不同的傳統文化。

端午節

延伸閱讀

蔡尚樺端午被阻返鄉「健康是最好的孝心」　曝醫生爸防疫高規格

過端午取午時水 南投埔里愛蘭甘泉人潮因疫情減少

圖輯／防疫下的端午 龍舟躲三腳渡

毛小孩也要過端午 新北邀專家教人做寵物鮮食粽

相關新聞

6、7年級女生的春春回憶沒了！ANNA SUI美妝8月底撤台

曾是許多6、7年級女生的夢幻彩妝逸品ANNA SUI，在重返台灣市場短短3年之後，再度傳出即將撤台的消息，包含台北遠東S...

別再說「韓國搶走端午節」！江陵端午祭 文化大不同

今年6月14日是一年一度的端午節。儘管疫情影響日常生活作息，但是許多民眾還是透過立蛋、吃粽子等方式，一起與家人度過端午佳...

疫情是危機也是轉機！米其林二星態芮副牌開站

新冠疫情為餐飲業帶來莫大衝擊，米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱決定化危機為轉機，將開業之初就在品牌發展規...

歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴真的法國皇家珠寶

歐陽娜娜日前參加微博電影之夜，再走紅毯和表演時分別換穿了白色露肩禮服和大紅色細肩帶禮服兩套服裝。並在自己IG分享美照。雖...

最美棋士黑嘉嘉成千面女郎 百變風貌展時尚慧根

被日媒譽為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉，本月登上多本時尚雜誌，透過不同的造型與風格演繹，展現出她在圍棋以外的多樣面貌與全...

台灣大myVideo、MyMusic、myBook推14日免費體驗

端午連假不出門，宅在家追劇、聽Podcast、看電子書助防疫！台灣大旗下myVideo、MyMusic與myBook等O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。