最美棋士黑嘉嘉成千面女郎 百變風貌展時尚慧根

被日媒譽為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉，本月登上多本時尚雜誌，透過不同的造型與風格演繹，展現出她在圍棋以外的多樣面貌與全新可能。雙子座的她，日前才剛過27歲生日，而因為居家避疫，她在家中翻出自己10歲時參加棋賽的舊照，從小到大都沒有改變的水汪汪雙眸、甜美模樣讓網友忍不住驚嘆。這次接受時尚雜誌訪問，黑嘉嘉展除了展現身為棋士之外、私下活潑好動的一面，也分享她的棋涯心得：「只是付出百分之百的努力，不管結果如何都不會留下遺憾。」

而她在時尚雜誌中配戴了寶格麗經典的B.zero1系列珠寶，是以寶格麗品拍發源地羅馬的羅馬競技場為靈感的設計。環形的線條，將建築本身迷人的結構微型化，而最新的Rock版本更融合摩登感十足的立體鉚釘。黑嘉嘉也特鼻喜歡這組系列珠寶的設計概念：「因為它與我生命中的重要階段也非常貼近。像是新生，就彷彿是我當時重返圍棋賽場的感受；而永恆，就像是我對圍棋的執著與熱愛，熱度永遠不會消退。」 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊，14萬0,100元。圖／寶格麗提供 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽54 – 60cm項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽54 – 60cm項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 ROCK系列玫瑰金黑陶瓷54 – 60cm項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 BVLGARI B.zero1 ROCK系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，約69,000元。圖／寶格麗提供 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 黑嘉嘉本月登上多本時尚雜誌接受訪問。圖／取自IG @jiajia94526 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約48萬3,800元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約19萬1,100元。圖／寶格麗提供