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台灣大myVideo、MyMusic、myBook推14日免費體驗

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣大myVideo強片連發，推14天豪華月租免費看，連假待在家看《火神的眼淚》4K高畫質版本。圖／台灣大哥大提供
台灣大myVideo強片連發，推14天豪華月租免費看，連假待在家看《火神的眼淚》4K高畫質版本。圖／台灣大哥大提供

端午連假不出門，宅在家追劇、聽Podcast、看電子書助防疫！台灣大旗下myVideo、MyMusic與myBook等OTT平台共同推出14天免費體驗活動。即日起至6月30日止，民眾只要進入myVideo、MyMusic或myBook的活動網頁，依照網頁說明輸入序號或註冊會員，就可以免費觀看myVideo精彩電影與影集、暢聽MyMusic豐富的音樂與多元的Podcast節目，或是免費閱讀myBook「雜誌樂讀包」中所有新聞議題、流行時尚、運動情報等內容，讓電影、音樂與讀物，增添民眾在防疫時期的生活趣味。

除了免費體驗活動，即日起只要登入MyMusic官方網站，並於活動畫面輸入手機號碼，就能參加抽獎，天天抽Switch、momo購物金、7-ELEVEN禮劵等多項好禮。此外，MyMusic也攜手momo電商推出半價優惠，6月16日至6月20日止，60天無限暢聽方案只要149元，180天只要447元，並可參與會員專屬活動，聽歌就能抽Cupetit蛋糕、myfone禮劵、全家拿鐵等好禮。

myBook官網好書兌換單元填入「mybookEPH202106」序號即可兌換雜誌樂讀包服務14天體驗。另外，myBook也聯手momo祭出電子書優惠活動，6月18日起至6月20日止，各類精選書籍最低18元起，包括投資理財書籍《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》、心靈勵志讀物《你的善良必須有點鋒芒》、防疫養生《養氣：神隱中醫15年親身實證的幸福功法》等好書，居家防疫期間也能夠充實自己。

於myVideo活動網頁輸入「myvideo14」即可享豪華月租14天免費觀賞，連假在家看最夯的消防職人劇《火神的眼淚》、韓國兩大男神孔劉、朴寶劍主演的強片《永生戰》、人氣動畫《咒術迴戰》，和各類兒童卡通、台韓綜藝節目等上萬部優質影片。即日起至7月9日止，豪華月租年繳只要1,428元，等於每天不到4元，還加碼送100元看片金，並有機會抽Sony BRAVIA大電視。

台灣大myBook推14日「雜誌樂讀包」免費看，新聞、流行時尚、運動情報一次看到飽。圖／台灣大哥大提供
台灣大myBook推14日「雜誌樂讀包」免費看，新聞、流行時尚、運動情報一次看到飽。圖／台灣大哥大提供

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