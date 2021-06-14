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手機可以聽的音聲法門 聖嚴法師有聲書五大平台上架
台灣疫情嚴峻，更需要安定人心的力量。法鼓山今天表示，「聖嚴法師的有聲書」全新專業朗讀，即日起於Google Podcasts、Apple Podcasts、Spotify、SoundOn、KKBOX等5大播客平台同步上架，聽眾帶著手機就可以隨時、隨地的免費隨選聆聽，體驗有別於文字閱讀的音聲法門。
專案召集人果毅法師說明，第一階段的有聲書，是從法鼓山創辦聖嚴法師上百冊著作中，挑選出37本生活指引類的代表作，內容尤其適合透過Podcast平台收聽，讓心靈隨時可以得到補給。首先上架的有聲書有「放下的幸福」、「工作好修行」、「人行道」。
為求慎重，錄製有聲書時還請義工陪同校對。法鼓山邀來曾獲8座廣播金鐘獎的袁光麟，錄製有聲書時，他總是誠敬地面對聖嚴法師的照片進行配音。
法鼓山表示，聽眾也可透過法鼓山全球資訊網( https://www.ddm.org.tw/)中的「數位互動」單元，在線進行聆聽、分享。
果毅法師同時預告，繼2020年完成紙本108冊「法鼓全集」後，網路版「法鼓全集」也即將改版，期望能透過多種媒介，便利大眾受用聖嚴法師的智慧。
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