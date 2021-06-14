快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機可以聽的音聲法門 聖嚴法師有聲書五大平台上架

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
廣播人袁光麟在「聖嚴法師的有聲書」配音文稿上處處字字細心註記。圖／法鼓山提供
廣播人袁光麟在「聖嚴法師的有聲書」配音文稿上處處字字細心註記。圖／法鼓山提供

台灣疫情嚴峻，更需要安定人心的力量。法鼓山今天表示，「聖嚴法師的有聲書」全新專業朗讀，即日起於Google Podcasts、Apple Podcasts、Spotify、SoundOn、KKBOX等5大播客平台同步上架，聽眾帶著手機就可以隨時、隨地的免費隨選聆聽，體驗有別於文字閱讀的音聲法門。

專案召集人果毅法師說明，第一階段的有聲書，是從法鼓山創辦聖嚴法師上百冊著作中，挑選出37本生活指引類的代表作，內容尤其適合透過Podcast平台收聽，讓心靈隨時可以得到補給。首先上架的有聲書有「放下的幸福」、「工作好修行」、「人行道」。

為求慎重，錄製有聲書時還請義工陪同校對。法鼓山邀來曾獲8座廣播金鐘獎的袁光麟，錄製有聲書時，他總是誠敬地面對聖嚴法師的照片進行配音。

法鼓山表示，聽眾也可透過法鼓山全球資訊網( https://www.ddm.org.tw/)中的「數位互動」單元，在線進行聆聽、分享。

果毅法師同時預告，繼2020年完成紙本108冊「法鼓全集」後，網路版「法鼓全集」也即將改版，期望能透過多種媒介，便利大眾受用聖嚴法師的智慧。

聖嚴法師的有聲書。圖／法鼓山提供
聖嚴法師的有聲書。圖／法鼓山提供

聖嚴法師 人行道

延伸閱讀

獨／厭倦政治口水 彭華幹當播客講社會案件

停課再延長 台南市警察局推繪本有聲書伴親子共聽

限時優惠999元 KKBOX聽整年還有有聲書、預訂平台優惠

醫病平台／ 病毒變，心態也轉變！ 如何不讓疫情無止境影響心情？

相關新聞

手機可以聽的音聲法門 聖嚴法師有聲書五大平台上架

台灣疫情嚴峻，更需要安定人心的力量。法鼓山今天表示，「聖嚴法師的有聲書」全新專業朗讀，即日起於Google Podcas...

球鞋史傳奇標起來！NBA球星、喬丹著用款完整收藏

繼去年八月「Original Air：麥可喬丹比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」線上拍賣創下佳績，佳士得（Christie's）...

「萬能店員」如何萬能？超商店員首次出書談便利商店

台灣便利商店的密度高居世界第二，提供的服務上百種，從賣茶葉蛋、口罩到現打生啤酒、圖書館還書，店員被冠上「萬能店員」頭銜，...

套餐72折、300款啤酒可選！ABV推「歐美日3國風味餐」

呼應政府禁止餐廳內用的防疫政策，ABV精釀啤酒餐廳，集結旗下的地中海餐酒館、加勒比餐酒館、日式居酒屋與美式餐酒館，全新打...

百貨拚線上線下無接觸服務 宏匯廣場餐飲外帶、復業前全員快篩

響應在家防疫政策，百貨線上線下服務多管齊下，環球購物中心Global Mall即日起至6月30日推出「YES WE CA...

在家工作必備時尚舒適T恤！多種款式都可線上安心買

防疫期間宅在家不像以前天天得進公司，穿搭自然變得隨性許多。夏季時節，最舒適又便於活動的當然就是T-shirt類單品，不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。