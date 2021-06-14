「萬能店員」如何萬能？超商店員首次出書談便利商店

台灣便利商店的密度高居世界第二，提供的服務上百種，從賣茶葉蛋、口罩到現打生啤酒、圖書館還書，店員被冠上「萬能店員」頭銜，薪資卻與基本工資差不多。台灣第一本由便利商店店員撰寫的便利商店專書「萬能店員」，最近由游擊文化出版。作者張立祥認為「便利的代價是危機感的喪失」，超商的普及意味民眾只要知道住家哪裡有超商即可，不再為生活危機預做準備。

張立祥畢業於台北大學社會學研究所，碩士論文「超商店員何以萬能」是台灣第一部從店員角度研究超商的論文，獲台灣社會學會碩士論文田野工作獎。他表示，大學時期便在便利商店打工，連寫論文時也持續打工，累積六年在便利商店工作的經驗，同時訪談了15位便利商店店員。他將論文重新改寫論文新書「萬能店員：我的便利、你的過勞，超商的社會代價」。

台灣人在便利商店排隊結帳的等待極限是多久？答案是三分鐘。張立祥表示，台灣人對便利商店最核心的要求便是「效率」，跨年期間信義區的便利商店甚至為了效率必須暫時拆除大門。他分析，這是因為台灣人的時間太少了，因此必須在有限的時間內需要得到符合價值的產品。

相對於顧客要求的分秒必爭，便利商店店員必須執行的任務卻是包山包海。店員不但必須熟記3000種商品的位置，了解熱狗、關東煮、地瓜、咖啡、霜淇淋怎麼製作，還要提供繳費、宅配、網購取貨等上百種服務。張立祥決定把超商店員的日常盡可能完整寫出，「先了解才有可能產生尊重」。

然而，便利商店為民眾帶來的便利生活，是值得驕傲的「台灣之光」嗎？張立祥認為，「便利是有代價的」，此一代價便是「危機感的喪失」。人們不再動手煮食、為颱風地震儲存糧食和防衛設備，相信便利商店會為你準備好一切。現代人獨自生活的能力，正因各種提供便利的服務遭到侵蝕，人們失去對生活危機的警覺，安心地倚賴便利商店。

高速的便利讓民眾對等待更加不悅。便利商店店員被冠上「萬能店員」的頭銜，其薪資和社會地位卻無法呼應「萬能」兩字，還常遭排隊民眾抱怨。張立祥表示，寫此書希望大家能了解超商店員的養成與工作過程，「我們不需要特別尊敬這個職業，但對於店員和消費者之間的相互尊重顯然是很重要的；我們都不斷在消費和工作之間循環，今天對他人的不善，只會換來明天對自己的不善。」