套餐72折、300款啤酒可選！ABV推「歐美日3國風味餐」

呼應政府禁止餐廳內用的防疫政策，ABV精釀啤酒餐廳，集結旗下的地中海餐酒館、加勒比餐酒館、日式居酒屋與美式餐酒館，全新打造ABV DELIVERY 外送外帶線上預約平台，並且推出歐式、美式、日式三種風格的套餐，結合每週88款的精選精釀啤酒，讓防疫在家的時光也能更輕鬆。另外還有餐點72折起、外送免運費等不同優惠。

此次ABV推出的料理組合中，「歐式料理－地中海美味組合」，內含有手工臘腸肉丸佐辣番茄醬、巴薩米克蘑菇炒蝦、招牌炸雞翅、馬其頓肉腸、希臘檸檬燉牛肉等9款料理，集結了西班牙、希臘、義大利等各國風味，原價每套2,660元，優惠價1,999元。「美洲料理－全美洲地區組合餐」則是匯聚路易斯安那州、墨西哥、古巴等美洲地區的代表性菜色，呈現出煙燻慢火烤肋排、瓜地馬拉式燉雞鍋、水牛城雞翅、手撕雞古巴三明治、秋葵雞肉濃湯飯等9款菜色，原價2,760元，優惠價1,999元。

除此之外，針對習慣亞洲料理的民眾，亦有「日系美味－暖心暖胃的日本味」套餐，可以吃得到水針一夜干、南蠻風炸雞、火烤辣味噌中卷、照燒牛肉廣島燒、蒲燒鰻玉子燒、青蔥肥腸串等9款菜色，原價每套2,300元，優惠價同為1,999元。另外ABV也延續品牌的特性，於線上推出300款的精釀啤酒，並於每週精選88款精釀啤酒，方便民眾選擇，各有不同的折扣優惠。為增添用餐便利性，店內也自建外送服務，可享指定範圍內免運費的方案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康