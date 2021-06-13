百貨拚線上線下無接觸服務 宏匯廣場餐飲外帶、復業前全員快篩

響應在家防疫政策，百貨線上線下服務多管齊下，環球購物中心Global Mall即日起至6月30日推出「YES WE CAN！」檔期，首度線上線下同步展開，館內首次於年中慶時期推出10%回饋，使用GMpay綁定Global Mall聯名卡累積消費滿2,000送200元。宏匯廣場配合防疫政策自主停業19天後，目前恢復全館餐飲外帶服務，並為了確保健康安全工作環境，在餐飲復業前，自主啟動餐飲專櫃快篩。

環球購物中心線上推多元服務管道，「環球Online」線上購物近萬品項都能選購宅送到家，同時推出滿699元免運費、滿999元立即折百元；「直播+1」則透過各店粉絲團直播介紹商品，平均每兩天直播1場，6月再加碼推美食、民生日用品直播價6折起、運動服飾買一送一。

「環球Online」線上購物推出多款「卡維蘭 Kaviiland蔬菜箱」499元起，每箱包含根莖葉菜、菇類及辛香料6項以上，雲林小農產地直送餐桌，從2人到多人家庭都能輕鬆購；「台灣好漁」多款冷凍海鮮，採用友善生態養殖，鮭魚、秋刀魚、鯖魚到鱸魚高湯優惠8折起。並獨家合作「成旅晶贊飯店」，20多款功夫菜百元即可品嚐，還有櫻花蝦雙腸米糕、蒜子燒鱸魚、淮杞紅棗人蔘雞三道主菜，千元有找。

疫情升溫以來，環球購物中心集結超過250家餐飲推出外帶、外送服務，外帶主推無接觸外帶快取、無接觸得易速，外送則合作雙平台Uber Eats、foodpanda，5月外帶外送業績提升近三成，6月加碼推清爽餐飲優惠7折起、買一送一，以及外帶或外送滿499元，送「反應過激的貓」獨家款口罩。 外帶上可透過網路或電話預訂，即可指定地點或免下車取餐，並使用行動支付。

宏匯廣場與新北市立聯合醫院三重院區合作，為31家餐飲專櫃共257位餐飲員工進行快篩，快篩結果全為陰性。在居家防疫期間，消費者可透過電話訂餐，不需入館即可在館外取餐。享用加倍安心的美食，解決每日準備三餐的日常煩惱。31家提供外帶餐飲品牌包括，饗賓集團的開飯川食堂、饗泰多、布娜飛、瘋一鍋、Mo-Mo Paradise、燒肉LIKE、NARA Thai、21世紀、星巴克等。