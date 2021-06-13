在家工作必備時尚舒適T恤！多種款式都可線上安心買

防疫期間宅在家不像以前天天得進公司，穿搭自然變得隨性許多。夏季時節，最舒適又便於活動的當然就是T-shirt類單品，不只適合居家穿著，就算偶爾需要外出採買、倒垃圾等等也很百搭。

喜事集團的團團國際時尚引進多款別具風格的T-shirt，並提供官網購物滿2000元免運的服務。其中有藝術家聯名款、潮牌標語元素設計、時尚大師經典創作等等，選擇超多元。川久保玲COMME des GARÇONS Shirt本次與大陸藝術家岳敏君合作推出聯名單品，以粉色笑臉人堆疊出強烈視覺衝擊，搶眼搞怪，寬鬆剪裁也展現街頭悠遊自在的休閒風格。

而團團獨家引進的歐美潮流叛逆潮牌Chinatown Market，則是使用標誌性的笑臉圖案和各種有趣小人物展現幽默創意，另外還有使用感光變色布料打造的UV Dots T-shirt，隨光線照射可以變換顏色，增加穿著體驗樂趣。