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在家工作必備時尚舒適T恤！多種款式都可線上安心買

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
經典手寫Logo T恤。圖／agnès b.提供
經典手寫Logo T恤。圖／agnès b.提供

防疫期間宅在家不像以前天天得進公司，穿搭自然變得隨性許多。夏季時節，最舒適又便於活動的當然就是T-shirt類單品，不只適合居家穿著，就算偶爾需要外出採買、倒垃圾等等也很百搭。

喜事集團的團團國際時尚引進多款別具風格的T-shirt，並提供官網購物滿2000元免運的服務。其中有藝術家聯名款、潮牌標語元素設計、時尚大師經典創作等等，選擇超多元。川久保玲COMME des GARÇONS Shirt本次與大陸藝術家岳敏君合作推出聯名單品，以粉色笑臉人堆疊出強烈視覺衝擊，搶眼搞怪，寬鬆剪裁也展現街頭悠遊自在的休閒風格。

而團團獨家引進的歐美潮流叛逆潮牌Chinatown Market，則是使用標誌性的笑臉圖案和各種有趣小人物展現幽默創意，另外還有使用感光變色布料打造的UV Dots T-shirt，隨光線照射可以變換顏色，增加穿著體驗樂趣。

此外，agnès b.也持續結合永恆經典與季節性流行趨勢，打造各式百搭T-shirt。設計元素包含品牌Logo、星星、條紋、蜥蜴和反諷點（Point d’ironie）等，也不斷和各領域藝術家合作，展現隨興而自然的法式美學。今年春夏T-shirt上可以看見像是法國攝影師Yan Morvan的黑白照片、美國詩人與表演藝術家John Giorno的印刷作品、視覺藝術家David Douglas的多彩創作等等。其他熱賣人氣款T-shirt像是經典手寫Logo、條紋主題等等，也都是很適合打理居家時尚造型的單品。官方網站同樣提供免運服務，讓大家在家安心購物。

Chinatown使用標誌性的笑臉圖案，令人會心一笑。2,580。圖／團團提供
Chinatown使用標誌性的笑臉圖案，令人會心一笑。2,580。圖／團團提供
David Douglas藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供
David Douglas藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供
薩拉熱窩之心T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
薩拉熱窩之心T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
Comme des Garçons Shirt x Yue Minjun 笑臉人T-shirt。4,180元。圖／團團提供
Comme des Garçons Shirt x Yue Minjun 笑臉人T-shirt。4,180元。圖／團團提供
經典手寫Logo T恤為熱賣單品。圖／agnès b.提供
經典手寫Logo T恤為熱賣單品。圖／agnès b.提供
經典手寫Logo T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
經典手寫Logo T恤，3,280元。圖／agnès b.提供
Chinatown UV Dots T-shirt，使用感光變色布料，隨光線照射變換顏色。3,500元。圖／團團提供
Chinatown UV Dots T-shirt，使用感光變色布料，隨光線照射變換顏色。3,500元。圖／團團提供
Agnès女士運用她鍾愛的符號元素裝點於T恤上。圖／agnès b.提供
Agnès女士運用她鍾愛的符號元素裝點於T恤上。圖／agnès b.提供
We Speak Hip Hop藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供
We Speak Hip Hop藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供
Yan Morvan藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供
Yan Morvan藝術家T恤，4,580元。圖／agnès b.提供

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