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宅在家也需要儀式感 德國蔡司酒杯線上店開站全館8折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Sensa繽紛系列，打破框架品味奢華。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sensa繽紛系列，打破框架品味奢華。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

德國蔡司酒杯看好台灣高端生活品味，選在今年進軍台灣網路市場，即使在疫情期間仍能維持高品質享受。德國蔡司酒杯慶祝線上店開站，不僅全館不限金額8折，消費滿額獨家贈送Banquet安居樂宴系列杯組。慶祝618購物節，凡於6月18日至6月30日消費滿額，可再以4折價加購「Party不倒醉翁系列搖搖杯」，讓居家生活也能有頂級享受。

世界酒杯領導品牌德國蔡司酒杯，擁有近150年玻璃工藝，專利Tritan技術使得杯壁極致輕薄卻不易破碎，以高品質方式打造環保無鉛水晶玻璃杯。德國蔡司酒杯多次獲得德國紅點大獎的設計風格，讓德國蔡司酒杯為全球頂級消費市場酒杯首選，不僅為全球多家米其林餐廳愛用品牌，也深受航空公司選用，服務商務艙旅客。

一見傾心（The First）系列，為德國蔡司酒杯最高端的品牌線，與葡萄酒界傳奇人物——於2004創下最年輕紀錄奪得「世界最佳侍酒師」的Enrico Bernardo合作設計，一舉榮獲「2006年Red Dot紅點設計大獎」。

一見傾心（The First）系列極致優雅的杯型，搭配剔透輕薄的杯壁，由全德國最具經驗的玻璃工匠純手工吹製，每一隻酒杯皆獨一無二，為德國蔡司酒杯品牌手工杯中之經典。

繽紛（Sensa）系列以獨特杯型獲得2019年德國設計獎，不同於一般酒杯大多依酒款顏色做區別，繽紛系列每一款皆可同時適用於紅酒、白酒以及粉紅酒，全系列5款不同杯型與容量，各別適合清爽鮮明、雅緻果香、柔順奢華、馥郁辛香與清爽氣泡等各式酒香，打破一般人對酒杯分類的想像，也是本次開站慶最受矚目的明星商品線。

逸凡（Ivento）系列屬於德國蔡司酒杯品味款，大小適中的紅酒杯，可用於品嚐多數的紅酒，適合新入門的品味家。致敬（Congresso）系列屬於德國蔡司酒杯典藏款，經典不鋪張的樣式深受大眾喜愛，白酒杯細長的杯身能減緩氧化速度並凝聚香氣，讓白酒更得以展現風味。

傳家（Convention）系列屬於德國蔡司系列品味款，最經典的威士忌杯款式，適合套入冰塊或者蘇打水。天后（Diva）系列屬於德國蔡司酒杯奢華款，以獨家Tritan專利技術，使得杯身堅固不易碎，香檳杯底的冒泡點設計，使得香檳氣泡更加綿密長久。

Party不倒醉翁系列搖搖杯，適合用於調酒的杯款，圓滑的底部讓杯子不斷滾動但卻不會讓酒灑出來，饒富趣味。Beer知己知啤系列啤酒杯，特別推薦用於小麥啤酒，特殊杯緣設計使得泡沫能更長久，且小麥香氣更顯濃厚。

德國蔡司酒杯官方線上店 慶開幕獨家優惠活動

◎全館無限品項8折回饋會員

◎消費滿1500元，贈送Banquet系列水杯430ml（2入禮盒組）

◎凡於6月18日至6月30日，消費滿2680元，可以4折價格618元，加購Party不倒醉翁系列搖搖杯（2入禮盒組）

Beer知己知啤系列啤酒杯451毫升，1700元（2入）。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Beer知己知啤系列啤酒杯451毫升，1700元（2入）。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Convention傳家系列經典威士忌杯款，方便套入冰塊或蘇打水。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Convention傳家系列經典威士忌杯款，方便套入冰塊或蘇打水。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Diva天后系列香檳杯219毫升，2200元（2入）。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Diva天后系列香檳杯219毫升，2200元（2入）。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Party不倒醉翁系列搖搖杯圓滑杯底饒富趣味。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Party不倒醉翁系列搖搖杯圓滑杯底饒富趣味。圖／德國蔡司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

德國 紅酒

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