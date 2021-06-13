事先裝袋、店員夾取！部分超商重新開賣茶葉蛋、烤地瓜

由於國內新冠疫情嚴峻，先前四大超商陸續宣布暫停販售門市「開放式熟食」如茶葉蛋、關東煮、熱狗堡及烤地瓜等，但有民眾發現部分超商仍買得到茶葉蛋跟烤地瓜，對此業者表示，為滿足顧客日常需求，部分門市改由加蓋、專人夾取方式販售，避免「裸賣」以確保疫情期間安全。

由於疫情升溫，先前政府要求停賣開放式熟食，主要是要避免熟食「裸賣」，熟食必須包裝好才能賣。因此，部分超商在考慮顧客需求及配合防疫政策，改變以往熟食販售模式。

統一超商表示，目前在部分門市有提供茶葉蛋販售，但與以往不同是，茶葉蛋的滷鍋會放置於櫃檯附近，且統一加蓋，須由門市人員統一夾取販售，且僅限外帶。同時冷藏包裝的關東煮、熱狗堡、地瓜與茶葉蛋亦持續販售，方便民眾外帶購買。

全家便利商店表示，一直是熱銷商品的夯蕃薯與茶葉蛋，目前在部分商圈門市有提供裝袋販售，主要也是避免「裸賣」，會將夯蕃薯以袋裝保溫販售，茶葉蛋則是以塑膠盒裝販售。