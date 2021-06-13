一個便當3800！蕭敬騰「渡邉」外帶開賣　每日限30組

隨著疫情影響，餐飲業者紛紛轉攻外送市場。由歌手蕭敬騰投資、料理長渡邉信介坐鎮的高檔日本料理店「渡邉」，也預計將於6月15日起推出外帶餐點，其中最頂級的「雅．盛合」，吃得到柔煮鮑魚、銀鱈西京燒、近江和牛八幡卷等菜色，每盒可供雙人品嚐，3,800元。另外還有華．盛合、鰻重極等選擇，每日每款限量10份。

座落於東區商圈的「渡邉」，同時集結蕭敬騰與渡邉信介的人氣，自2020年11月開幕後，已成為台北新興的人氣餐廳之一。店內採無菜單制，每日均會視食材狀態調整出餐內容，其中「鰻魚飯」乃是渡邉信介的招牌菜色。套餐每人6,000元，採熟客預約制。