一個便當3800！蕭敬騰「渡邉」外帶開賣 每日限30組
隨著疫情影響，餐飲業者紛紛轉攻外送市場。由歌手蕭敬騰投資、料理長渡邉信介坐鎮的高檔日本料理店「渡邉」，也預計將於6月15日起推出外帶餐點，其中最頂級的「雅．盛合」，吃得到柔煮鮑魚、銀鱈西京燒、近江和牛八幡卷等菜色，每盒可供雙人品嚐，3,800元。另外還有華．盛合、鰻重極等選擇，每日每款限量10份。
座落於東區商圈的「渡邉」，同時集結蕭敬騰與渡邉信介的人氣，自2020年11月開幕後，已成為台北新興的人氣餐廳之一。店內採無菜單制，每日均會視食材狀態調整出餐內容，其中「鰻魚飯」乃是渡邉信介的招牌菜色。套餐每人6,000元，採熟客預約制。
配合政府防疫，渡邉此次推出3款外帶餐點。其中「鰻重極」使用自製鰻魚骨醬燒鰻魚，搭配美姬米，以及提味的有馬山椒、厚玉子燒、漬物，每份1,750元，每日限量10份。至於「華．盛合」、「雅．盛合」，均含有近江和牛八幡卷、合鴨白蔥煮、鰻太卷、柔煮鮑魚、柚子胡椒雞肉鴨肝凍、玉米真丈、炸味噌里芋、香魚煮、銀鱈西京燒、日式炸軟絲、奇異果乾起司酒粕漬、炭烤雞肉丸、干貝醬油燒等菜色，華．盛合為單人份，每份1,900元；雅．盛合適合2人共享，每份3,800元，均各每日限量10套。
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