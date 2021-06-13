在家工作也能精神百倍！10大網購「濾掛咖啡品牌」嚐一口香醇滋味

在家就能喝到像現泡的咖啡！

對於許多上班族來說，「喝咖啡」已經是種習慣，一天不喝就覺得渾身不對勁。不過最近隨著疫情升溫，越來越多人開始在家上班，同時盡量避免外出群聚，每天少了買咖啡的行程，不到中午就開始昏昏欲睡。

幸好現在網路上就可買到許多品牌推出的「濾掛式咖啡」，濾掛式咖啡又稱「掛耳式咖啡」，有兩個就像耳朵般的掛架，可掛在杯緣上方便沖泡，由於是用新鮮咖啡豆研磨而成的粉，可以模擬手沖咖啡的味道，很多網友認為喝起來比即溶咖啡更具香氣。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的網購濾掛咖啡品牌吧！

image source：臉書／湛盧咖啡 Zhanlu-coffee

第十名：湛盧咖啡 Zhanlu-coffee

主打精品咖啡的湛盧咖啡，推出許多系列的濾掛咖啡，每個品項都各有愛好者，像是「古典藍調」為中烘焙，喝起來有堅果與奶油的香氣；「酒神之舞」為深烘焙，嚐起來則有黑巧克力、香料、威士忌的芬芳。

網友通常都會購買盒裝的濾掛咖啡，其中以「經典獨家」系列討論度最高，除了一次可以買到各種風味，典雅又具質感的包裝更是送禮好選擇。

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第九名：伯朗咖啡Mr. Brown Coffee

伯朗咖啡與目前世界最大的咖啡國際認證組織「UTZ Certified」合作，從咖啡豆的種植到供應都能兼顧保護環境與咖啡農，在喝咖啡的同時支持環境永續。

伯朗咖啡的濾掛咖啡中，以主打單品豆種的「精品濾掛咖啡」系列備受討論，「衣索比亞」喝起來有柑橘香氣及紅茶尾韻，「瓜地馬拉湖濱莊園」則有橙花、焦糖、可可香氣，喝起來口感較為厚實。

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第八名：貝納頌 Bernachon Coffee

以一句「喝的極品」廣告詞走入人心的貝納頌，嚴選國際咖啡評鑑權威「Coffee Review」認證之卓越級（Outstanding）咖啡豆配方。

濾掛咖啡「經典曼特寧」風味採用蘇門答臘曼特寧咖啡製成，咖啡味較濃厚，喝起來味道偏苦，並用充氮包裝保留咖啡香氣；如果比較喜歡偏酸口感，網友則推薦「經典哥倫比亞」風味濾掛咖啡，認為喝起來相當清爽順口。

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第七名：HWC 黑沃咖啡

黑沃咖啡在巴拿馬擁有自己的黑沃莊園，從產地就開始把關原物料品質，不時會推出新款禮盒，令人耳目一新。像是與台北市立動物園聯名的「黑沃動物地球村 瀕危動物濾掛禮盒」，特別挑選與4種瀕臨絕種動物棲息地對應的產區咖啡豆，還會將5%銷售額將捐入「台北市立動物園認養專戶」做野生動物保育使用，讓消費者能藉由「喝咖啡」更認識保育類動物、做愛心，包裝亦讓網友大讚「超可愛」。

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第六名：85度C

走平價路線的85度C，網友認為CP值頗高，常會在特價時一次買大量咖啡，放在家裡慢慢喝。

85度C的濾掛咖啡又分成黃金曼特寧、藍山、經典曼巴風味等，「經典曼巴」為偏酸口味，嚐起來有丁香、奶香味，還會回甘，層次感分明；如果喜歡偏甜滋味，「黃金曼特寧」則融合濃郁奶香、堅果香、焦糖香，尾韻散發香醇的巧克力味。

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第五名：熙舍咖啡Ciciliano Cafe

主打平價咖啡的熙舍咖啡，由於團購價格十分優惠，常常可以在PTT等討論區看到網友辦團購一起買，許多網友都讚「CP值超高」。熙舍咖啡的濾掛咖啡分成經典、精品、莊園、頂級系列，品項非常多元，不管是喜歡厚實滑順的口感，或是低酸回甘的香味，幾乎都可找到適合自己的風味。

熙舍咖啡還有提供客製化濾掛咖啡服務，可以將照片、圖畫印在外包裝上，創作出獨一無二的咖啡禮包，適合當生日禮物、婚禮禮盒等。

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image source: 熙舍咖啡 Ciciliano Cafe

第四名：星巴克 Starbucks

星巴克是許多上班族愛喝的咖啡品牌之一，最近不能到門市享受內用氣氛，那就用濾掛咖啡的香氣讓你彷彿置身門市吧！如果喜歡強烈濃厚的滋味，可選擇深度烘焙的「佛羅娜綜合」，帶有巧克力般的質地與甜味；若喜歡較輕盈柔和的口味，可嘗試黃金烘焙的「閑庭綜合」，有一股輕烘烤的核果香氣。

此外，星巴克的手沖壺輕巧精緻，也有網友會一併購買，在家體驗手沖咖啡的樂趣。

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image source: 星巴克 Starbucks

第三名：雀巢 Nestle

雀巢金牌濾掛咖啡選用100%高品質阿拉比卡咖啡豆，經雀巢咖啡實驗室調配研磨刻度，調和出2種風味。

有網友特別喜歡中烘焙的「柑橘果香」，認為咖啡苦味中帶點甜味水果香氣，層次感鮮明；也有網友偏愛深烘焙的「烘焙花香」，覺得酸苦平衡的味道中有淡雅的花香，嚐起來濃郁厚實。

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第二名：cama cafe

現烘咖啡專門店cama cafe，每次推出新的濾掛咖啡禮盒都會引發關注，不只好喝，精緻漂亮的禮盒包裝更讓網友讚「很適合送朋友」。

先前cama與國立故宮博物院聯名「穠芳詩帖禮盒」，將故宮典藏文物《宋徽宗詩帖卷》詩句印上包裝，文青感爆棚；2021年初與鎮瀾宮合作的「cama café 媽祖保庇春節禮盒」，每包咖啡都印有健康、事業等上上籤，就像紅包一樣喜氣滿滿。

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image source: cama

第一名：UCC Coffee

在日本熱賣多年的UCC Coffee，以「咖啡的職人」為品牌理念，採用日本最嚴格的品管標準，打造高品質的咖啡產品，累積不少忠實愛好者表示「每次都要囤貨囤一整箱」。

之前網友發現好市多上架新品「職人精選綜合濾掛咖啡」，掀起許多討論，喝過的人分享經驗「好喝，會再回購」、「不會太酸或太苦，適合新手」，不過對於喜歡喝重口味的人來說可能會偏淡。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月11日至2021年06月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網購濾掛咖啡品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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