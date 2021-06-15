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久等了！全台韓式炸雞TOP10 防疫在家就吃炸雞配啤酒

聯合新聞網 / MENU美食誌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金價馬西搜呦！追劇就是要配雞啤，一口炸雞、一口啤酒消除只能待在家的憂鬱感！

TOP 10 /豚花돈꽃 韓式料理

台北市/松山區

在台的韓國Youtuber金針菇推薦！炸雞口味有原味無骨、醬油、甜辣醬還有半半，甜鹹交錯的醬料口味非常道地！配合Ubereats外送平台，在家手指動一動就能把炸雞叫到家啦！營業到凌晨是半夜追劇的宵夜首選啊！（MENU美食誌delicacies_提供）

TOP 9 /Oppadak歐巴答韓式炸雞

台南市/南區

台南的人氣韓式炸雞店！炸雞共有七種口味，想嘗試多種口味就點半半吧！必點店家獨特口味招牌紅醬，酥脆炸雞淋上甜辣醬與店家自己調的芥末醬，配上醃蘿蔔清爽解膩！配合Foodpanda跟Ubereats將美味炸雞送到家！

（MENU美食誌吉茄提供）

TOP 8 /Ma C So Yo 馬西搜唷x韓式炸雞

台北市/松山區

隱藏在巷弄內的深夜韓式炸雞店，炸雞口味有酸甜的「暖心歐爸」、甜辣的「火辣歐妮」等有趣名稱，炸雞調味很好吃，肉質也不乾柴！吃炸雞沒飽足感也可以配韓式小點或套餐，疫情期間就用Foodpanda跟Ubereats叫到家裡吃吧！ （MENU美食誌阿酸吃飽飽提供）

TOP 7 /瑪妮年糕鍋

新北市/板橋區

道地的韓國味在這裡！老闆娘是嫁來台灣的正港韓國人，廚師則是老闆娘的弟弟。必點各半炸雞，酥脆與辣味醬料實在過癮，再加點香濃起司跟炸雞一起吃超幸福！海苔飯捲的配料豐富，愛吃飯捲一定要點！到店自取打九折，也有Ubereats哦！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

TOP 6 /朴大哥的韓式炸雞

台中市/北區、西屯區

在台中的一中跟逢甲都能看到朴大哥韓式炸雞的蹤影。貼心提供不同部位的炸雞，有雞翅、全雞跟無骨炸雞，且有多種口味。現在外帶自取就享全品項八五折，還有韓國酒類買一送一的優惠！懶得出門的話也可以用Foodpanda、Ubereats或QUICKpick哦！ （MENU美食誌taiwanfood_kao提供）

TOP 5 /耍廢特區

嘉義市/東區

嘉義打卡景點耍廢特區有多間餐廳入駐，其中的耍廢炸雞就是許多人必訪的餐廳。販售韓國炸雞、豆花、飲品，有單點與套餐組合可選！韓式炸雞有兩隻棒腿跟三隻雞翅，肉質很嫩好吃又好拍！打電話訂餐滿300元就幫你免費送到家哦！

（MENU美食誌運動胖嘟嘟🤤提供）

TOP 4 /美天餐室 DAY DAY

台北市/中山區

由韓國與台灣團隊攜手打造的泰、韓、港式餐廳，每到用餐時間總是客滿！必點無骨酸奶炸雞，肉質鮮嫩多汁與酥脆外皮淋上解膩的酸奶醬令人愛不釋口，一旁的薯片脆口解饞！想要一次體驗多國口味就來這吧！現在可以用Foodpanda訂餐哦！（MENU美食誌每天都在煩惱吃什麼好的小資女提供）

TOP 3 /NeNe Chicken

台北市、新北市、桃園市、台中市、宜蘭市、高雄市、金門縣

再來進入韓國連鎖炸雞店的比拼！NENE Chicken在台分店數有22間，炸雞都偏大隻，在酥脆外皮下的是多會滴出來的肉汁！半半炸雞不夠吃就點半半半炸雞！主打18種天然香料醃漬，放冷也好吃！可以線上訂餐或致電訂餐，有外送跟外帶服務哦！（MENU美食誌王卡卡提供）

TOP 2 /bb.q CHICKEN

台北市、新北市

bb.q CHICKEN在台灣分店數僅有9間，同樣也有全雞、去骨炸雞跟半半炸雞，必點秘制炸雞，甜甜辣辣的口味讓人想大嗑一番！不只有炸雞，店內還有販售其他韓式料理非常適合聚餐！部分分店有提供到店自取、外送及Foodpanda。（MENU美食誌Lulu Chen提供）

TOP 1 /起家雞 Cheogajip

台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市

起家雞在台則是已有35家分店，營業模式有外帶外送店與內用店。有販售全雞、雞翅及去骨炸雞，第一次吃推薦點招牌洋釀跟人氣青蔥，雞肉多汁又嫩、醬汁涮嘴令人吮指回味！現在可以使用官網線上訂餐外帶或外送哦！ (MENU美食誌跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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