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久等了！全台韓式炸雞TOP10 防疫在家就吃炸雞配啤酒
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金價馬西搜呦！追劇就是要配雞啤，一口炸雞、一口啤酒消除只能待在家的憂鬱感！
TOP 10 /豚花돈꽃 韓式料理
台北市/松山區
TOP 9 /Oppadak歐巴答韓式炸雞
台南市/南區
（MENU美食誌吉茄提供）
TOP 8 /Ma C So Yo 馬西搜唷x韓式炸雞
台北市/松山區
TOP 7 /瑪妮年糕鍋
新北市/板橋區
TOP 6 /朴大哥的韓式炸雞
台中市/北區、西屯區
TOP 5 /耍廢特區
嘉義市/東區
（MENU美食誌運動胖嘟嘟🤤提供）
TOP 4 /美天餐室 DAY DAY
台北市/中山區
TOP 3 /NeNe Chicken
台北市、新北市、桃園市、台中市、宜蘭市、高雄市、金門縣
TOP 2 /bb.q CHICKEN
台北市、新北市
bb.q CHICKEN在台灣分店數僅有9間，同樣也有全雞、去骨炸雞跟半半炸雞，必點秘制炸雞，甜甜辣辣的口味讓人想大嗑一番！不只有炸雞，店內還有販售其他韓式料理非常適合聚餐！部分分店有提供到店自取、外送及Foodpanda。（MENU美食誌Lulu Chen提供）
TOP 1 /起家雞 Cheogajip
台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市
疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！
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