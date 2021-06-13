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像從迪士尼跑出來的公主！歐陽娜娜夢幻禮服拍出婚紗感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
歐陽娜娜以Roger Vivier的「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列巧妙搭配，這雙鞋從正面看在腳背形成一個愛心的圖樣，非常可愛浪漫。圖／摘自IG
歐陽娜娜以Roger Vivier的「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列巧妙搭配，這雙鞋從正面看在腳背形成一個愛心的圖樣，非常可愛浪漫。圖／摘自IG

目前主要都在大陸發展的女星歐陽娜娜，昨晚也出席了微博電影之夜， 雖然目前她在電影界沒有什麼太具代表性的作品，但憑藉之前在音樂界的發展，她還是受邀擔任典禮的開場表演嘉賓，演奏大提琴。

為了這場活動，歐陽娜娜換穿了兩套造型，整體風格有點像在拍婚紗照。一套是紅毯的白色紗裙禮服，平口設計露出肩膀和鎖骨，搭配垂墜透膚袖夢幻又性感。手拿包出自她代言的Roger Vivier，以經典鑽飾方釦點綴，整體黑白配色優雅柔美。

而表演時她換上一件紅色細肩蓬裙禮服，飽和濃郁的色調讓她的皮膚看起來更顯白皙，搭配小皇冠的造型，被微博網友比喻為「像是從迪士尼跑出來的公主」。這套服裝她以Roger Vivier的「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列巧妙搭配，這雙鞋從正面看在腳背形成一個愛心的圖樣，非常可愛浪漫，也很符合這身公主風的穿搭。

歐陽娜娜穿紅色細肩蓬裙禮服搭配小皇冠的造型，被微博網友比喻為「像是從迪士尼跑出來的公主」。圖／摘自IG
歐陽娜娜穿紅色細肩蓬裙禮服搭配小皇冠的造型，被微博網友比喻為「像是從迪士尼跑出來的公主」。圖／摘自IG
手拿包出自她代言的Roger Vivier，以經典鑽飾方釦點綴，整體黑白配色優雅柔美。圖／摘自IG
手拿包出自她代言的Roger Vivier，以經典鑽飾方釦點綴，整體黑白配色優雅柔美。圖／摘自IG
歐陽娜娜受邀擔任微博電影之夜開場表演嘉賓。圖／摘自微博
歐陽娜娜受邀擔任微博電影之夜開場表演嘉賓。圖／摘自微博
歐陽娜娜穿紅色細肩蓬裙禮服搭配小皇冠的造型，被微博網友比喻為「像是從迪士尼跑出來的公主」。圖／摘自IG
歐陽娜娜穿紅色細肩蓬裙禮服搭配小皇冠的造型，被微博網友比喻為「像是從迪士尼跑出來的公主」。圖／摘自IG
歐陽娜娜換穿了兩套造型，白色紗裙禮服平口設計露出肩膀和鎖骨，搭配垂墜透膚袖夢幻又性感。圖／摘自IG
歐陽娜娜換穿了兩套造型，白色紗裙禮服平口設計露出肩膀和鎖骨，搭配垂墜透膚袖夢幻又性感。圖／摘自IG
歐陽娜娜穿的Roger Vivier「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列，這雙鞋從正面看在腳背形成一個愛心的圖樣，非常可愛浪漫。圖／迪生提供
歐陽娜娜穿的Roger Vivier「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列，這雙鞋從正面看在腳背形成一個愛心的圖樣，非常可愛浪漫。圖／迪生提供
整體拍攝場景和服裝風格很有婚紗照的感覺。圖／摘自IG
整體拍攝場景和服裝風格很有婚紗照的感覺。圖／摘自IG

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