張鈞甯深V禮服秀事業線 造型突破尺度和章子怡比美

昨晚大陸年度微博電影之夜登場，現場眾星雲集，尢其女星陣容強大，包含章子怡、張鈞甯、倪妮、周冬雨、文淇等各世代演員都盛裝現身，紅毯造型當然非常精彩。其中章子怡和張鈞甯都以黑色深V禮服登場，但穿出不同風格的性感，也馬上登上了微博熱搜話題榜。

獲得年度影響力演員的章子怡，選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性，胸前深V剪裁慵懶性感，搭配俏麗的丸子頭也展現出古典東方美。