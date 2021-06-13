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張鈞甯深V禮服秀事業線 造型突破尺度和章子怡比美

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博

昨晚大陸年度微博電影之夜登場，現場眾星雲集，尢其女星陣容強大，包含章子怡、張鈞甯、倪妮、周冬雨、文淇等各世代演員都盛裝現身，紅毯造型當然非常精彩。其中章子怡和張鈞甯都以黑色深V禮服登場，但穿出不同風格的性感，也馬上登上了微博熱搜話題榜。

獲得年度影響力演員的章子怡，選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性，胸前深V剪裁慵懶性感，搭配俏麗的丸子頭也展現出古典東方美。

而張鈞甯則是拿到年度進取演員獎項，身為香奈兒之友，自然選擇以香奈兒的服裝現身。一襲黑色西裝式剪裁長背心搭寬褲，看似長洋裝實際是多層次搭配，在她俐落短髮的造型襯托下走動起來更顯飄逸帥氣，衣服上還配有蝴蝶結裝飾的口袋，細看就會發現這可愛的巧思。胸前同樣有著深V剪裁設計，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。

章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
張鈞甯以香奈兒一襲黑色西裝式剪裁長背心搭寬褲。圖／摘自微博
張鈞甯以香奈兒一襲黑色西裝式剪裁長背心搭寬褲。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
張鈞甯的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
張鈞甯的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
張鈞甯的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
張鈞甯的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
張鈞甯以香奈兒一襲黑色西裝式剪裁長背心搭寬褲，看似長洋裝實際是多層次搭配，在她俐落短髮的造型襯托下走動起來更顯飄逸帥氣。圖／摘自微博
張鈞甯以香奈兒一襲黑色西裝式剪裁長背心搭寬褲，看似長洋裝實際是多層次搭配，在她俐落短髮的造型襯托下走動起來更顯飄逸帥氣。圖／摘自微博
張鈞甯出席微博電影之夜的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
張鈞甯出席微博電影之夜的香奈兒套裝有著深V剪裁，搭配香奈兒珠寶，華麗又火辣，也算是她比較難得的穿衣尺度。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博
章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。圖／摘自微博

香奈兒 西裝

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