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「行走的雕像」車銀優、孔曉振出席BURBERRY比帥 李珉廷隔空性感炫腹

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
車銀優、孔曉振出席BURBERRY活動，以及李珉廷的穿搭照，都以Olympia包款穿搭。圖／取自藝人IG及@VOGUE Korea
車銀優、孔曉振出席BURBERRY活動，以及李珉廷的穿搭照，都以Olympia包款穿搭。圖／取自藝人IG及@VOGUE Korea

「臉蛋天才」車銀優和孔曉振出席BURBERRY在釜山的活動，車銀優對著雕像比讚的圖片引發粉絲驚嘆「雕像對雕像豎拇指」，意指車銀優俊美可敵雕塑，而孔曉振呼吸了車銀優身邊的空氣，也逆齡得完全看不出年長17歲，兩人站在一起帥氣、顏值都出色。

車銀優早先詮釋運動風BURBERRY塔夫綢外套，反光的Horseferry印花相當搶眼，他搭了Olympia皮革腰包，配上俐落短髮新造型，顯得相當帥氣。日前BURBERRY在釜山海雲台的新世界百貨（Centum City）舉辦BURBERRY World of Olympia快閃店開幕活動，在這個全世界最大、同時是韓國歷史最悠久的百貨公司裡，至6月27日前陳列最新的Olympia系列包款，活動當天孔曉振穿著霧綠色亞麻西裝，在以希臘雕像唯場景的快閃店中，與車銀優共同詮釋當季新品。

Olympia包款半月包型的輪廓，靈感來自2020秋冬系列倫敦發表大秀的Kensington Olympia場地之建築結構，由首席創意總監Riccardo Tisci設計，包身採用義大利鞣製皮革打造，摩登簡練，日前李秉憲的太太李珉廷也在IG詮釋了Olympia，她將裁片羊毛合身剪裁西裝的拉鍊拉開，讓腰際曲線鏤空，以炫腹的性感姿態詮釋Olympia經典黑包款。

李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
大陸網友以「雕像對著雕像比讚」來讚美車銀優的帥氣。圖／取自IG
大陸網友以「雕像對著雕像比讚」來讚美車銀優的帥氣。圖／取自IG
淡橘色小型皮革Olympia包款，79,000元。圖／BURBERRY提供
淡橘色小型皮革Olympia包款，79,000元。圖／BURBERRY提供
車銀優以人間雕像之姿出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG
車銀優以人間雕像之姿出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG
孔曉振身穿霧綠色亞麻西裝現身BURBERRY World of Olympia快閃店。圖／取自IG
孔曉振身穿霧綠色亞麻西裝現身BURBERRY World of Olympia快閃店。圖／取自IG
李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
BURBERRY於釜山海雲台新世界百貨（Centum City）開設BURBERRY World of Olympia快閃店。圖／取自IG@VOGUE Korea
BURBERRY於釜山海雲台新世界百貨（Centum City）開設BURBERRY World of Olympia快閃店。圖／取自IG@VOGUE Korea
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
車銀優以人間雕像之姿出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG
車銀優以人間雕像之姿出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
迷你拼色皮革拉鍊榴石色Olympia包款，46,500元。圖／BURBERRY提供
迷你拼色皮革拉鍊榴石色Olympia包款，46,500元。圖／BURBERRY提供
小型棉質帆布及皮革Olympia包款，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型棉質帆布及皮革Olympia包款，65,000元。圖／BURBERRY提供
李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
李珉廷穿拉鍊裁片羊毛合身剪裁西裝外套79,000元，配襯黑色小型Olympia皮革包款69,000元。圖／取自IG
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
車銀優以Olympia腰包、搭襯Horseferry印花塔夫綢連帽外套38,900元。圖／取自IG
車銀優、孔曉振出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG@VOGUE Korea
車銀優、孔曉振出席釜山BURBERRY World of Olympia快閃店活動。圖／取自IG@VOGUE Korea
迷你金鍊沼澤綠色Olympia包款，55,000元。圖／BURBERRY提供
迷你金鍊沼澤綠色Olympia包款，55,000元。圖／BURBERRY提供

車銀優 快閃

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