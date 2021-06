「行走的雕像」車銀優、孔曉振出席BURBERRY比帥 李珉廷隔空性感炫腹

「臉蛋天才」車銀優和孔曉振出席BURBERRY在釜山的活動,車銀優對著雕像比讚的圖片引發粉絲驚嘆「雕像對雕像豎拇指」,意指車銀優俊美可敵雕塑,而孔曉振呼吸了車銀優身邊的空氣,也逆齡得完全看不出年長17歲,兩人站在一起帥氣、顏值都出色。

車銀優早先詮釋運動風BURBERRY塔夫綢外套,反光的Horseferry印花相當搶眼,他搭了Olympia皮革腰包,配上俐落短髮新造型,顯得相當帥氣。日前BURBERRY在釜山海雲台的新世界百貨(Centum City)舉辦BURBERRY World of Olympia快閃店開幕活動,在這個全世界最大、同時是韓國歷史最悠久的百貨公司裡,至6月27日前陳列最新的Olympia系列包款,活動當天孔曉振穿著霧綠色亞麻西裝,在以希臘雕像唯場景的快閃店中,與車銀優共同詮釋當季新品。