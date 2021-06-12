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侯佩岑藉著彩虹驕傲月時尚復出 李佳穎乾脆連褲子都不穿了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
邵雨薇、李佳穎、許路兒、侯佩岑等女星都演繹MICHAEL KORS彩虹膠囊系列穿搭。圖／取自IG
邵雨薇、李佳穎、許路兒、侯佩岑等女星都演繹MICHAEL KORS彩虹膠囊系列穿搭。圖／取自IG

之前和媽媽林月雲一起參加實境秀的侯佩岑，因母親情史被掀出而沉寂了一陣子，近期藉著彩虹驕傲月的時刻，終於在IG以「看見希望、努力保持正能量」貼文復出，秀出她身上穿的MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤，側面照神似許路兒，也讓人期待下次曝光的正面美照。

MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列幾乎橫掃眾女星IG，除了侯佩岑穿搭了白色短袖T恤之外，還有賈靜雯、莫允雯、邵雨薇、王淨也都po出散發正能量的照片，許路兒和溫貞菱都穿帽T裙展現可愛的一面，Melody搭配滑蛋蝦仁影片教學，展現時尚媽咪的廚藝，李佳穎則是乾脆的表現下衣失蹤的穿搭，居家服風格相當俏皮。

彩虹膠囊系列以舒適的棉質穿搭為主，用以支持國際立即行動組織（OutRight Action International），圖案以運用MICHAEL KORS品牌字樣構成的彩虹心形為主，繽紛亮眼的刺成為視覺焦點，服裝色彩為實穿的白色、灰色，單品包括帽T裙、T恤、短褲、運動服，還有拖鞋與輕巧的零錢包配件。

MICHAEL KORS代言人貝拉哈蒂德詮釋彩虹膠囊系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS代言人貝拉哈蒂德詮釋彩虹膠囊系列。圖／MICHAEL KORS提供
久違的侯佩岑在IG秀出MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的穿搭，也算是時尚復出。圖／取自IG
久違的侯佩岑在IG秀出MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的穿搭，也算是時尚復出。圖／取自IG
溫貞菱穿MICHAEL KORS彩虹膠囊系列連身裙。圖／取自IG
溫貞菱穿MICHAEL KORS彩虹膠囊系列連身裙。圖／取自IG
賈靜雯詮釋MICHAEL KORS彩虹膠囊系列。圖／取自IG
賈靜雯詮釋MICHAEL KORS彩虹膠囊系列。圖／取自IG
MICHAEL KORS白色長袖上衣，7,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS白色長袖上衣，7,600元。圖／MICHAEL KORS提供
李佳穎下衣失蹤風格搭襯MICHAEL KORS彩虹膠囊系列。圖／取自IG
李佳穎下衣失蹤風格搭襯MICHAEL KORS彩虹膠囊系列。圖／取自IG
邵雨薇身穿MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤。圖／取自IG
邵雨薇身穿MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤。圖／取自IG
邵雨薇身穿MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤。圖／取自IG
邵雨薇身穿MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤。圖／取自IG
莫允雯加入MICHAEL KORS彩虹膠囊系列穿搭的行列。圖／取自IG
莫允雯加入MICHAEL KORS彩虹膠囊系列穿搭的行列。圖／取自IG
MICHAEL KORS白色彩虹拖鞋，3,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS白色彩虹拖鞋，3,800元。圖／MICHAEL KORS提供
王淨以濾鏡表現MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的疫情時尚。圖／取自IG
王淨以濾鏡表現MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的疫情時尚。圖／取自IG
久違的侯佩岑在IG秀出MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的穿搭，也算是時尚復出。圖／取自IG
久違的侯佩岑在IG秀出MICHAEL KORS彩虹膠囊系列的穿搭，也算是時尚復出。圖／取自IG
MICHAEL KORS灰色心型彩虹連帽洋裝，8,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS灰色心型彩虹連帽洋裝，8,500元。圖／MICHAEL KORS提供
許路兒穿MICHAEL KORS灰色心型彩虹連帽洋裝，8,500元。圖／取自IG
許路兒穿MICHAEL KORS灰色心型彩虹連帽洋裝，8,500元。圖／取自IG
Melody下廚穿灰色心型彩虹T恤，3,900元。圖／取自IG
Melody下廚穿灰色心型彩虹T恤，3,900元。圖／取自IG
MICHAEL KORS白色T恤3,900元、白色心型彩虹運動短褲5,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS白色T恤3,900元、白色心型彩虹運動短褲5,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS米色心型小錢包，6,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS米色心型小錢包，6,200元。圖／MICHAEL KORS提供

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