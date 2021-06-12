侯佩岑藉著彩虹驕傲月時尚復出 李佳穎乾脆連褲子都不穿了

之前和媽媽林月雲一起參加實境秀的侯佩岑，因母親情史被掀出而沉寂了一陣子，近期藉著彩虹驕傲月的時刻，終於在IG以「看見希望、努力保持正能量」貼文復出，秀出她身上穿的MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤，側面照神似許路兒，也讓人期待下次曝光的正面美照。

MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列幾乎橫掃眾女星IG，除了侯佩岑穿搭了白色短袖T恤之外，還有賈靜雯、莫允雯、邵雨薇、王淨也都po出散發正能量的照片，許路兒和溫貞菱都穿帽T裙展現可愛的一面，Melody搭配滑蛋蝦仁影片教學，展現時尚媽咪的廚藝，李佳穎則是乾脆的表現下衣失蹤的穿搭，居家服風格相當俏皮。