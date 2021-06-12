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侯佩岑藉著彩虹驕傲月時尚復出 李佳穎乾脆連褲子都不穿了
之前和媽媽林月雲一起參加實境秀的侯佩岑，因母親情史被掀出而沉寂了一陣子，近期藉著彩虹驕傲月的時刻，終於在IG以「看見希望、努力保持正能量」貼文復出，秀出她身上穿的MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列T恤，側面照神似許路兒，也讓人期待下次曝光的正面美照。
MICHAEL KORS 2021彩虹膠囊系列幾乎橫掃眾女星IG，除了侯佩岑穿搭了白色短袖T恤之外，還有賈靜雯、莫允雯、邵雨薇、王淨也都po出散發正能量的照片，許路兒和溫貞菱都穿帽T裙展現可愛的一面，Melody搭配滑蛋蝦仁影片教學，展現時尚媽咪的廚藝，李佳穎則是乾脆的表現下衣失蹤的穿搭，居家服風格相當俏皮。
彩虹膠囊系列以舒適的棉質穿搭為主，用以支持國際立即行動組織（OutRight Action International），圖案以運用MICHAEL KORS品牌字樣構成的彩虹心形為主，繽紛亮眼的刺成為視覺焦點，服裝色彩為實穿的白色、灰色，單品包括帽T裙、T恤、短褲、運動服，還有拖鞋與輕巧的零錢包配件。
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