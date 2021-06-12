消暑系4聖品！肯德基推出「經典雙享」 套餐+29元升級

夏日氣溫高升，肯德基特別推出期間限定的消暑系沁涼甜點，包括加入白嫩Q彈白玉珍珠的「ㄎㄎ白玉珍奶」，伴隨QQ咖啡凍的「QQ黑磚奶茶」，還有兩款創意甜點「水果冰淇淋大福」。

據經濟部統計，台灣手搖飲一年至少有10億杯的商機，其中，珍珠奶茶更是揚名國際。繼去年肯德基推出台灣經典版ㄎㄎ珍珠奶茶、整顆布丁奶茶，引起消費者熱烈迴響，今年更推出「升級版」的「ㄎㄎ白玉珍奶」及「QQ黑磚奶茶」，前者使用像白嫩小湯圓的白玉珍珠搭配醇濃奶茶，台味經典再昇華；後者則是加入優質雀巢咖啡特製而成的QQ咖啡凍，融合成經典鴛鴦奶茶風味。即日起至9月13日，套/桶餐飲品加價升級+29元/杯、套餐/桶餐加購價39元/杯、單點飲品65元/杯、奶雞絕配餐99元/份(奶茶系列任選1杯+咔啦脆雞*1)，購買任兩杯飲品享第二杯半價(98元/2杯)。

此外，肯德基也翻玩夏日必吃的芒果冰，推出「芒果煉乳流心冰淇淋大福」，還有廣受消費者喜愛「經典草莓起司冰淇淋大福」，外型吸睛，每一口都是沁涼療癒。即日起至10月4日，單點價49元/份、嘗鮮/加點價39元/份；8入禮盒單點390元/盒、套餐桶加點價299元。