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《大發不動產》張娜拉最愛下酒零食 黑松露洋芋片抵台

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Aroma Truffle 推麻辣黑松露洋芋片台灣首發上市。圖／Aroma Truffle提供
Aroma Truffle 推麻辣黑松露洋芋片台灣首發上市。圖／Aroma Truffle提供

三級警戒宅在家，「追劇」成了打發時間的首選。近期韓國靈異恐怖喜劇《大發不動產》好評爆棚，劇中美女驅魔師洪智雅（張娜拉飾）與同伴慶祝小酌時，提到她最愛的下酒零食就是「Aroma Truffle黑松露洋芋片」；品牌今年夏天推出新口味「頂級麻辣黑松露洋芋片」，台灣首發上市，即日起至6/28另有防疫期間限定「韓妞追劇經典三寶」、「大發不動產組合」，台灣獨家官方電商平台優惠價817元起。

來自新加坡Aroma Truffle頂級「黑松露洋芋片」，100％純手工製作，主原料選用頂級義大利夏季黑松露。從義大利省古城 Spoleto的森林中採收後，立即空運到新加坡，濃郁奢華的滋味完全顛覆洋芋片的刻板印象，因此受到明星藝人們的強力推薦。

詢問度超高的經典口味包含「原味」、「帕瑪森起司」及「蜂蜜芥末」，單包售價295元，產品甫在台灣電商平台上架即引發搶購熱潮，至今已賣出超過10萬包黑松露洋芋片。至於新品「頂級麻辣黑松露洋芋片」，除了來自義大利的夏季黑松露，還綴以香辣帶勁的頂級四川花椒，可以感受到椒麻香濃的氣息在舌尖噴發，獨特尾韻帶著黑松露的甘醇滋味。

同樣深受嗜辣控喜愛的黑松露美食，還有號稱世界上最強的Aroma Truffle「黑松露辣椒醬」。以新鮮番茄和辣椒為基底，加入義大利黑松露、小茴香等食材調味，創造出豐富的味覺層次。可做為洋芋片沾醬、或是融入料理中提升味道層次，是廚房不可或缺的秘密武器。

即日起至6/28推出防疫期間限定「韓妞追劇經典三寶」，內含原味、帕瑪森起司，蜂蜜芥末各一包，原價885元，優惠價817元；以及「大發不動產組合」，內含原味、帕瑪森起司，蜂蜜芥末、麻辣口味各一包，原價1,180元，優惠價1,100元，於台灣獨家官方電商平台販售中。

Aroma Truffle麻辣黑松露洋芋片，可感受到麻辣香濃的氣息在舌尖噴發。圖／Aroma Truffle提供
Aroma Truffle麻辣黑松露洋芋片，可感受到麻辣香濃的氣息在舌尖噴發。圖／Aroma Truffle提供
Aroma Truffle黑松露辣椒醬是廚房的秘密武器。圖／Aroma Truffle提供
Aroma Truffle黑松露辣椒醬是廚房的秘密武器。圖／Aroma Truffle提供

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