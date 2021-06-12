戚薇雪白美腿搭DELVAUX年度限量包款 透明清涼洗眼睛

比利時皮具品牌DELVAUX每年都會推出一款年度限量PVC手袋，往年曾由蕾哈娜、昆凌、蔡依林等女星詮釋此極限量的單品，今年度的The Dreamer Bag，由大陸女星戚薇演繹，展現冰藍清爽的視覺效果。

今年度的The Dreamer以前衛大膽的全新high-tech設計，展現品牌工藝結合高科技的創新精神，是繼前作The Gladiator、The Champion以及The Eye-Catcher之後的全新力作，以格紋格紋為主圖樣打造。每年度的限量包款原型都來自品牌經典的Brillant，誕生於1958年布魯塞爾的世博會，包身由64塊皮革以及鍍金銅製配件組成，馬蹄型搭扣為歷久不衰的特色辨識。