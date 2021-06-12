快訊

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戚薇雪白美腿搭DELVAUX年度限量包款 透明清涼洗眼睛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
戚薇詮釋DELVAUX 2021年度限量包款。圖／品牌提供、取自微博
戚薇詮釋DELVAUX 2021年度限量包款。圖／品牌提供、取自微博

比利時皮具品牌DELVAUX每年都會推出一款年度限量PVC手袋，往年曾由蕾哈娜、昆凌、蔡依林等女星詮釋此極限量的單品，今年度的The Dreamer Bag，由大陸女星戚薇演繹，展現冰藍清爽的視覺效果。

今年度的The Dreamer以前衛大膽的全新high-tech設計，展現品牌工藝結合高科技的創新精神，是繼前作The Gladiator、The Champion以及The Eye-Catcher之後的全新力作，以格紋格紋為主圖樣打造。每年度的限量包款原型都來自品牌經典的Brillant，誕生於1958年布魯塞爾的世博會，包身由64塊皮革以及鍍金銅製配件組成，馬蹄型搭扣為歷久不衰的特色辨識。

The Dreamer延續此經典輪廓，以如同微型玻璃磚的拼接效果，在透明、海軍藍色調之間展現色彩層次，以六○年代風行的格紋圖案來創作，呈現浮雕、透明的立體感，漸層交錯的藍白色調為炎炎夏日挹注了清涼氣息；此外，背帶的設計以運動風為主，呼應包款的輕盈、便利，運用斜紋編織風格書寫品牌名稱DELVAUX，也為包款增添了率性的街頭感。

DELVAUX年度限量包款的提把上也有標誌性的D字樣細節裝飾。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款的提把上也有標誌性的D字樣細節裝飾。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款Brillant Navy中型手袋，61,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款延續Brillant的經典馬蹄扣。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款延續Brillant的經典馬蹄扣。圖／DELVAUX提供
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博
戚薇大秀雪白美腿詮釋DELVAUX年度限量包款Brillant中型手袋。圖／取自微博

品牌

延伸閱讀

獨／扛不住了！金鐘女星申請紓困自動入帳上萬　大喊：中樂透

60歲護理師母在前線作戰！女星曝媽「累到吃飯都睡著」

人妻女星主動求背背 浩子傻眼「叫妳老公來」

緊身洋裝太貼意外洩雪白側乳　少女時代Tiffany火辣炫包大露逆天美腿

相關新聞

戚薇雪白美腿搭DELVAUX年度限量包款 透明清涼洗眼睛

比利時皮具品牌DELVAUX每年都會推出一款年度限量PVC手袋，往年曾由蕾哈娜、昆凌、蔡依林等女星詮釋此極限量的單品，今...

輕鬆入手德國好設計！NOMOS新品腕表包浩斯美學一手抓

提到德國設計腕表風格，其中一派可能是粗獷、實用、軍事路線，而另一條則傾向於設計、簡約，遵循包浩斯美學「形隨機能」的脈絡。...

私廚料理送到家！誠品行旅開放「線上訂餐」外帶85折

疫情打亂許多人的腳步，餐飲業也從外帶外送發展到線上訂餐等多元服務，eslite hotel誠品行旅首度推出「質感美食宅家...

周冬雨OMEGA加好友 身上頂級珠寶法國老牌也加持！

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布邀請中國女星周冬雨加入家族成員，成為品牌大使。除了品牌總廠媒體中心，周冬雨官方ig也...

周杰倫穿LV西裝改走「畫展名媛」路線？網友笑虧「早呀文藝倫」

音樂天王周杰倫近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣會Contemporary Curated...

「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛

有別於傳統集團品牌，獨立製表品牌常能以創意顛覆傳統，帶來破格的賞玩樂趣。近日獨立製表品牌CYRUS便宣布，和F1一級方程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。