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輕鬆入手德國好設計！NOMOS新品腕表包浩斯美學一手抓
提到德國設計腕表風格，其中一派可能是粗獷、實用、軍事路線，而另一條則傾向於設計、簡約，遵循包浩斯美學「形隨機能」的脈絡。雖然也有像是高價位的朗格、格拉蘇蒂原創，想輕鬆入手德國機械表？近日則有NOMOS發表全新Tangente Update系列與Metro neomatik 41 Update兩只腕表，帶來清新氣息。
Tangente Update腕表，採用更貼近市場主流的41mm表殼，面盤設計採用刻度與數字交錯進行，日期顯示位於面盤外側，並巧妙以兩個輪動的色塊視窗指示正確日期，直觀、簡約，DUW 6101自動上鍊機芯並具備可前後雙向快調的日期功能，並可在透明表背欣賞機芯修飾，以及表廠自製擒縱系統的分秒運行。
同樣採用DUW 6101自動上鏈機芯的則另有一只Metro neomatik 41 Update，更為現代、明快風格的此系列錶款，功能與Tangente Update腕表相同，具有小秒針、環形日期只是，但以精鋼表殼、白色面盤搭配快拆式灰色尼龍表帶，訂價約14萬元。簡單、舒服，就很迷人。
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