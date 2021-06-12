輕鬆入手德國好設計！NOMOS新品腕表包浩斯美學一手抓

提到德國設計腕表風格，其中一派可能是粗獷、實用、軍事路線，而另一條則傾向於設計、簡約，遵循包浩斯美學「形隨機能」的脈絡。雖然也有像是高價位的朗格、格拉蘇蒂原創，想輕鬆入手德國機械表？近日則有NOMOS發表全新Tangente Update系列與Metro neomatik 41 Update兩只腕表，帶來清新氣息。

Tangente Update腕表，採用更貼近市場主流的41mm表殼，面盤設計採用刻度與數字交錯進行，日期顯示位於面盤外側，並巧妙以兩個輪動的色塊視窗指示正確日期，直觀、簡約，DUW 6101自動上鍊機芯並具備可前後雙向快調的日期功能，並可在透明表背欣賞機芯修飾，以及表廠自製擒縱系統的分秒運行。