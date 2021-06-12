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輕鬆入手德國好設計！NOMOS新品腕表包浩斯美學一手抓

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
DUW 6101機芯，使用特殊齒輪驅動日期模組運行，並運用自製擒縱系統與藍色合金游絲，機芯直徑為35.2mm、厚度則僅3.6mm。圖 / NOMOS提供。
DUW 6101機芯，使用特殊齒輪驅動日期模組運行，並運用自製擒縱系統與藍色合金游絲，機芯直徑為35.2mm、厚度則僅3.6mm。圖 / NOMOS提供。

提到德國設計腕表風格，其中一派可能是粗獷、實用、軍事路線，而另一條則傾向於設計、簡約，遵循包浩斯美學「形隨機能」的脈絡。雖然也有像是高價位的朗格、格拉蘇蒂原創，想輕鬆入手德國機械表？近日則有NOMOS發表全新Tangente Update系列與Metro neomatik 41 Update兩只腕表，帶來清新氣息。

Tangente Update腕表，採用更貼近市場主流的41mm表殼，面盤設計採用刻度與數字交錯進行，日期顯示位於面盤外側，並巧妙以兩個輪動的色塊視窗指示正確日期，直觀、簡約，DUW 6101自動上鍊機芯並具備可前後雙向快調的日期功能，並可在透明表背欣賞機芯修飾，以及表廠自製擒縱系統的分秒運行。

同樣採用DUW 6101自動上鏈機芯的則另有一只Metro neomatik 41 Update，更為現代、明快風格的此系列錶款，功能與Tangente Update腕表相同，具有小秒針、環形日期只是，但以精鋼表殼、白色面盤搭配快拆式灰色尼龍表帶，訂價約14萬元。簡單、舒服，就很迷人。

來自德國製表重鎮格拉蘇蒂的NOMOS，以簡約風格，搭配上精緻的當代製表工藝水準。圖 / NOMOS提供（合成照）。
來自德國製表重鎮格拉蘇蒂的NOMOS，以簡約風格，搭配上精緻的當代製表工藝水準。圖 / NOMOS提供（合成照）。
新款Metro neomatik 41 Update腕表搭配灰色尼龍快拆表帶，輕便而時髦，14萬元。圖 / NOMOS提供。
新款Metro neomatik 41 Update腕表搭配灰色尼龍快拆表帶，輕便而時髦，14萬元。圖 / NOMOS提供。
Tangente Update腕表，精鋼、41毫米、時間顯示，13萬3,400元。圖 / NOMOS提供。
Tangente Update腕表，精鋼、41毫米、時間顯示，13萬3,400元。圖 / NOMOS提供。

腕表 德國

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