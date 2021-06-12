私廚料理送到家！誠品行旅開放「線上訂餐」外帶85折

疫情打亂許多人的腳步，餐飲業也從外帶外送發展到線上訂餐等多元服務，eslite hotel誠品行旅首度推出「質感美食宅家eat」線上訂餐服務，包括The Chapter Café全日餐廳、聚聚樓館外中餐廳共選出23道最受歡迎的人氣料理，每道180元起。

今年初開幕以來即深獲各界旅人好評的「聚聚樓」，外帶版推出「醉醃鹹九孔」、融入果香的「荔香辣子雞丁」、散發火腿鹹香與黑松露香氣的「帕瑪火腿松露炒飯」、上海經典素食年菜「十香如意炒米粉」等，同時也納入滋補煲湯及甜湯。

位於誠品行旅一樓的The Chapter Café，以無國界料理為主，推薦菜色有充滿夏日開胃食趣的「異國遊味輕食組」，以鮪魚尼斯沙拉、菠菜香蒜田螺、培根蘑菇炒蝦3款道地鮮味呈現地中海陽光風情；令人吮指難忘的「超人氣金色拼盤」，則集合酥炸腐乳雞塊、水牛城辣味雞翅、沙嗲辣味牛肉串3道超人氣美味；還有純手工揉製的「蒜香透抽手工墨魚麵」、歐系經典名菜「西班牙番紅花海鮮飯」、愛好食辣的饕客必嘗的「麻辣水煮牛肉」等，讓舌尖穿梭餐桌暢遊世界。