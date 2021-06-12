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周冬雨OMEGA加好友 身上頂級珠寶法國老牌也加持！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
最新形象宣傳中，周冬雨戴上了OMEGA星座系列小秒針Sedna金鑽表，美豔、自信、時髦。圖 / OMEGA提供。
最新形象宣傳中，周冬雨戴上了OMEGA星座系列小秒針Sedna金鑽表，美豔、自信、時髦。圖 / OMEGA提供。

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布邀請中國女星周冬雨加入家族成員，成為品牌大使。除了品牌總廠媒體中心，周冬雨官方ig也釋出最新形象視覺，由周冬雨配戴上新款星座系列Constellation 34毫米小秒針鑽表，中性而時髦。

OMEGA總裁在原廠新聞中盛讚周冬雨勤奮、親切和具有創意，並很榮幸她能成為家族成員。而周冬雨的官方instagram帳號zhoudongyu在貼文發出後，至今已有破萬按讚數與100多則留言，網友也紛紛留言「我會一直支持你的」、「你比手表更好看」。

陸續以「七月與安生」（2016）、「喜歡你」（2017）、「後來的我們」（2018）、「少年的你」（2019）持續演出新作的周冬雨，近年在中國相當活躍、並橫掃台灣、香港、中國多個國際影展，而她手上配戴的OMEGA Constellation 34毫米小秒針腕表，是以品牌獨家Senda金打造，並鑲嵌鑽石，搭配酒紅色皮表帶，婀娜而美豔。

事實上，除了代言手表，周冬雨同時也是法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的品牌代言人，例如今年三月時微博之夜，周冬雨便曾配戴上Plume de Paon孔雀羽毛系列白K金鑽石耳環與戒指，閃耀動人。該系列是以孔雀羽毛為靈感，結合Boucheron工匠的高超工藝，將柔軟、生動的羽毛化為隨身珠寶，也為原本就走空靈路線的周冬雨氣場全開、仙氣炸裂。

除了代言手表，周冬雨同時也是法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的品牌代言人。圖 / Boucheron提供。
除了代言手表，周冬雨同時也是法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的品牌代言人。圖 / Boucheron提供。
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布邀請中國女星周冬雨加入家族成員，成為品牌大使。圖 / OMEGA提供。
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布邀請中國女星周冬雨加入家族成員，成為品牌大使。圖 / OMEGA提供。
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列戒指，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列戒指，價格店洽。圖 / Boucheron提供。

品牌 鑽石 珠寶

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