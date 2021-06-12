周冬雨OMEGA加好友 身上頂級珠寶法國老牌也加持！

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布邀請中國女星周冬雨加入家族成員，成為品牌大使。除了品牌總廠媒體中心，周冬雨官方ig也釋出最新形象視覺，由周冬雨配戴上新款星座系列Constellation 34毫米小秒針鑽表，中性而時髦。

OMEGA總裁在原廠新聞中盛讚周冬雨勤奮、親切和具有創意，並很榮幸她能成為家族成員。而周冬雨的官方instagram帳號zhoudongyu在貼文發出後，至今已有破萬按讚數與100多則留言，網友也紛紛留言「我會一直支持你的」、「你比手表更好看」。

陸續以「七月與安生」（2016）、「喜歡你」（2017）、「後來的我們」（2018）、「少年的你」（2019）持續演出新作的周冬雨，近年在中國相當活躍、並橫掃台灣、香港、中國多個國際影展，而她手上配戴的OMEGA Constellation 34毫米小秒針腕表，是以品牌獨家Senda金打造，並鑲嵌鑽石，搭配酒紅色皮表帶，婀娜而美豔。