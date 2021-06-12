快訊

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周杰倫穿LV西裝改走「畫展名媛」路線？網友笑虧「早呀文藝倫」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
周杰倫身穿路易威登早秋、夏季限量男裝，晉身網友所言之文藝倫。圖／取自IG
周杰倫身穿路易威登早秋、夏季限量男裝，晉身網友所言之文藝倫。圖／取自IG

音樂天王周杰倫近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣會Contemporary Curated登陸亞洲，邀請到周杰倫擔綱首屆策展人，他與許多拍賣名畫的合影或宣傳中，也多次身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝上陣，展現與平日迥然不同的風格。

他以2021夏季系列的全新淺色Watercolor圖案修身外套，搭配畢卡索的畫作，還寫了Jay式藝術評論「畢老大這張很有夏日風情，只差沒拿一杯Mojito」，也是順手幫自己打歌。由男裝藝術總監Virgil Abloh設計的限量夏季系列，靈感來自美國饒舌歌手21 Savage，結合西岸滑板選手和藝術家的生活風格，色澤以清晨到日落的漸層色為主，包括水彩色系套裝、夏威夷衫與短褲等單品和配件，有著藍色或彩虹色系的清爽圖樣。

此外，他也詮釋了2021早秋西裝，以濃郁的紮染圖案為主，色彩繽紛疊印Monogram緹花織物，散發奢華的光澤面料，更顯華麗感，微博網友也留言虧他「早呀文藝倫」、「杰倫也走畫展名媛路線了」，看得出來和網友互動相當逗趣。而另一件周杰倫詮釋的早秋系列飛行外套，則是限量神遊風格的彩色Watercolor Monogram圖案，靈感以夏季水彩繪畫延續，衣領、翻蓋口袋等細節處綴有LV縫線的鈕釦。

周杰倫詮釋的2021早秋男裝飛行外套形象圖。圖／LV提供
周杰倫詮釋的2021早秋男裝飛行外套形象圖。圖／LV提供
周杰倫詮釋的2021早秋男裝形象圖。圖／LV提供
周杰倫詮釋的2021早秋男裝形象圖。圖／LV提供
路易威登夏季限量New Tote，99,000元。圖／LV提供
路易威登夏季限量New Tote，99,000元。圖／LV提供
路易威登夏季限量滑板箱，1,88萬元。圖／LV提供
路易威登夏季限量滑板箱，1,88萬元。圖／LV提供
周杰倫詮釋路易威登夏季淺色Watercolor圖案修身外套，13萬2000元。圖／取自IG
周杰倫詮釋路易威登夏季淺色Watercolor圖案修身外套，13萬2000元。圖／取自IG
周杰倫身穿路易威登2021早秋男裝。圖／取自IG
周杰倫身穿路易威登2021早秋男裝。圖／取自IG
周杰倫身穿早秋Salt Print飛行員外套，12萬3000元。圖／取自微博
周杰倫身穿早秋Salt Print飛行員外套，12萬3000元。圖／取自微博

LV 畢卡索

延伸閱讀

豪宅悄悄漲 外籍富豪加價15%當周杰倫鄰居

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

大陸選秀海選全面遭禁喊卡？周杰倫「好聲音」爆回不去

屌爆！周杰倫首任蘇富比拍賣策展人 媽媽薰陶如神助

相關新聞

周杰倫穿LV西裝改走「畫展名媛」路線？網友笑虧「早呀文藝倫」

音樂天王周杰倫近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣會Contemporary Curated...

「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛

有別於傳統集團品牌，獨立製表品牌常能以創意顛覆傳統，帶來破格的賞玩樂趣。近日獨立製表品牌CYRUS便宣布，和F1一級方程...

微醺商機全面開戰！台啤、金色三麥、KIRIN新品連發

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在家防疫也可以吃得很健康！嚴選七間健康餐盒 除了雞胸肉、水煮蛋還有這些選擇

長時間宅在家又吃得不健康，擔心身體亮紅燈嗎？不妨試試營養低卡的健康餐盒吧！

BLACKPINK Lisa把「大腸圈」變手環 時髦俏麗FENDI、LV都有夏日新款

BLACKPINK的Lisa穿搭，囊括各類型品牌，也總是展現風格獨具的青春俏麗，她之前在IG秀出的穿搭照，以平價品牌搭襯...

梅子家妙招／大熱天每日煮飯好痛苦！一鍋到底「烤盤晚餐」拯救你

編按：WFH工作繁忙，還要負責煮三餐，想到要踏進炎熱的廚房就讓人覺得苦惱啊？「梅子（Meg）」老師來解救你！色香味俱全的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。