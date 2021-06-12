周杰倫穿LV西裝改走「畫展名媛」路線？網友笑虧「早呀文藝倫」

音樂天王周杰倫近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣會Contemporary Curated登陸亞洲，邀請到周杰倫擔綱首屆策展人，他與許多拍賣名畫的合影或宣傳中，也多次身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝上陣，展現與平日迥然不同的風格。

他以2021夏季系列的全新淺色Watercolor圖案修身外套，搭配畢卡索的畫作，還寫了Jay式藝術評論「畢老大這張很有夏日風情，只差沒拿一杯Mojito」，也是順手幫自己打歌。由男裝藝術總監Virgil Abloh設計的限量夏季系列，靈感來自美國饒舌歌手21 Savage，結合西岸滑板選手和藝術家的生活風格，色澤以清晨到日落的漸層色為主，包括水彩色系套裝、夏威夷衫與短褲等單品和配件，有著藍色或彩虹色系的清爽圖樣。