快訊

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Klepcys Alarm響鬧腕表具有24小時制的打簧式鬧鐘功能，訂價約143萬5,000元。圖 / CYRUS提供。
Klepcys Alarm響鬧腕表具有24小時制的打簧式鬧鐘功能，訂價約143萬5,000元。圖 / CYRUS提供。

有別於傳統集團品牌，獨立製表品牌常能以創意顛覆傳統，帶來破格的賞玩樂趣。近日獨立製表品牌CYRUS便宣布，和F1一級方程式賽車車隊「烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）」合作夥伴，也是近代獨立製表品牌贊助F1一級方程式賽車的首例。

CYRUS背後公司CHRONODE從2010年創立，擅長逆跳、響鬧等功能，創辦人兼製表師Jean-Francois Mojon並曾在2010年，以為「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）所打造的OPUS 10腕表得到當年日內瓦鐘表大賞「最佳獨立製表師」獎項；烏拉哈斯F1車隊則是在2016年首度正式登場，也成為F1一級方程式大賽自1986年來的第一支美國車隊，並由美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）斯普林特盃系列賽車隊的擁有者Gene Haas創立。

Gene Haas同時擁有NASCAR冠軍車隊Stewart-Haas Racing，或可解讀為：CYRUS看中北美高端汽車與鐘表愛好者的潛在商機。同時在最新宣傳視覺中，兩位車手Mick Schumacher與Nikita Mazepin分別戴上了CYRUS腕表宣傳亮相，而其中Mick Schumacher正是車神「舒馬克」之子，繼承了父親的天賦衣缽、在F1賽道上發光發熱。

CYRUS為此並推出兩款車隊聯名表款：Klepcys Alarm響鬧腕表，以及Klepcys Vertical Tourbillon陀飛輪腕表。兩者皆以黑色PVD處理的鈦合金表殼打造，前者具有24小時制的打簧式鬧鈴功能，後者則有著中置、垂直的陀飛輪功能。兩只皆限量38只，Klepcys Alarm響鬧腕表訂價約143萬5,000元，Klepcys Vertical Tourbillon腕表訂價則約478萬元。並可於台北金光鐘表Mix & Match（台北市中山區林森北路351號一樓）、高雄正泰鐘表五福店（高雄市前金區五福三路80號），到店洽詢。

Mick Schumacher是車神「舒馬克」之子，繼承父親的天賦衣缽、在F1賽道上發光發熱。圖 / CYRUS提供。
Mick Schumacher是車神「舒馬克」之子，繼承父親的天賦衣缽、在F1賽道上發光發熱。圖 / CYRUS提供。
烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）兩位車手Nikita Mazepin與Mick Schumacher，皆配戴上了CYRUS腕表、曝光亮相。圖 / CYRUS提供。
烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）兩位車手Nikita Mazepin與Mick Schumacher，皆配戴上了CYRUS腕表、曝光亮相。圖 / CYRUS提供。
CYRUS Klepcys Vertical Tourbillon陀飛輪腕表，限量38只，訂價約478萬元。圖 / CYRUS提供。
CYRUS Klepcys Vertical Tourbillon陀飛輪腕表，限量38只，訂價約478萬元。圖 / CYRUS提供。
烏拉哈斯F1車隊的車手手套上甚至印上CYRUS腕表圖案，展現雙方合作的深刻決心。圖 / CYRUS提供。
烏拉哈斯F1車隊的車手手套上甚至印上CYRUS腕表圖案，展現雙方合作的深刻決心。圖 / CYRUS提供。

腕表 品牌

延伸閱讀

端午連假首日國道空蕩蕩　但匝道出現回堵車隊！

飛行美學Bell & Ross Red Radar腕表 黑陶瓷強勢啟程

包浩斯美學再現！ Louis Erard 聯乘 Alain Silberstein

因應疫情延燒！ 流行腕表加重連結年輕市場力道

相關新聞

周杰倫穿LV西裝改走「畫展名媛」路線？網友笑虧「早呀文藝倫」

音樂天王周杰倫近幾年熱中投資藝術品，成為許多知名畫作的藏家，今年6月蘇富比拍賣會Contemporary Curated...

「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛

有別於傳統集團品牌，獨立製表品牌常能以創意顛覆傳統，帶來破格的賞玩樂趣。近日獨立製表品牌CYRUS便宣布，和F1一級方程...

微醺商機全面開戰！台啤、金色三麥、KIRIN新品連發

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在家防疫也可以吃得很健康！嚴選七間健康餐盒 除了雞胸肉、水煮蛋還有這些選擇

長時間宅在家又吃得不健康，擔心身體亮紅燈嗎？不妨試試營養低卡的健康餐盒吧！

BLACKPINK Lisa把「大腸圈」變手環 時髦俏麗FENDI、LV都有夏日新款

BLACKPINK的Lisa穿搭，囊括各類型品牌，也總是展現風格獨具的青春俏麗，她之前在IG秀出的穿搭照，以平價品牌搭襯...

梅子家妙招／大熱天每日煮飯好痛苦！一鍋到底「烤盤晚餐」拯救你

編按：WFH工作繁忙，還要負責煮三餐，想到要踏進炎熱的廚房就讓人覺得苦惱啊？「梅子（Meg）」老師來解救你！色香味俱全的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。