「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛
有別於傳統集團品牌，獨立製表品牌常能以創意顛覆傳統，帶來破格的賞玩樂趣。近日獨立製表品牌CYRUS便宣布，和F1一級方程式賽車車隊「烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）」合作夥伴，也是近代獨立製表品牌贊助F1一級方程式賽車的首例。
CYRUS背後公司CHRONODE從2010年創立，擅長逆跳、響鬧等功能，創辦人兼製表師Jean-Francois Mojon並曾在2010年，以為「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）所打造的OPUS 10腕表得到當年日內瓦鐘表大賞「最佳獨立製表師」獎項；烏拉哈斯F1車隊則是在2016年首度正式登場，也成為F1一級方程式大賽自1986年來的第一支美國車隊，並由美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）斯普林特盃系列賽車隊的擁有者Gene Haas創立。
Gene Haas同時擁有NASCAR冠軍車隊Stewart-Haas Racing，或可解讀為：CYRUS看中北美高端汽車與鐘表愛好者的潛在商機。同時在最新宣傳視覺中，兩位車手Mick Schumacher與Nikita Mazepin分別戴上了CYRUS腕表宣傳亮相，而其中Mick Schumacher正是車神「舒馬克」之子，繼承了父親的天賦衣缽、在F1賽道上發光發熱。
CYRUS為此並推出兩款車隊聯名表款：Klepcys Alarm響鬧腕表，以及Klepcys Vertical Tourbillon陀飛輪腕表。兩者皆以黑色PVD處理的鈦合金表殼打造，前者具有24小時制的打簧式鬧鈴功能，後者則有著中置、垂直的陀飛輪功能。兩只皆限量38只，Klepcys Alarm響鬧腕表訂價約143萬5,000元，Klepcys Vertical Tourbillon腕表訂價則約478萬元。並可於台北金光鐘表Mix & Match（台北市中山區林森北路351號一樓）、高雄正泰鐘表五福店（高雄市前金區五福三路80號），到店洽詢。
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