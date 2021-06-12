微醺商機全面開戰！台啤、金色三麥、KIRIN新品連發

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

夏日溫度逐漸高升，微醺的啤酒一向是夏日解渴解熱之遠。近日便有日本KIRIN啤酒、台灣啤酒、金色三麥等品牌接續推出新品，看中盛夏的微醺商機，為啤酒愛好者帶來全新風味選擇。

根據「上下游（News & Market）」報導，即將在六月進入量產的「芭樂」，因產量正增加、加上傳統市場及水果行銷售量降低，令產地賣壓增高。除了六月時在市場、水果行順手多帶一顆芭樂，本地啤酒品牌金色三麥則以花蓮瑞穗紅心土芭樂原料，推出「紅心土芭樂啤酒」，帶有濃郁的芭樂香氣與氣泡感，新鮮、順口。

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※飲酒過量，害人害己。

傳統啤酒釀造會取第一道與第二道麥汁混合，KIRIN的一番搾則強調僅取用第一道麥汁釀造，讓整瓶飲用時維持穩定的甘醇順口；品牌近日推出「新」一番搾，同樣強調僅取用第一道麥汁，但降低了苦味、因而讓甜感更明顯，同時氣泡也更為綿密柔軟。同時因應新品上市，即日起至8月31日，更有罐身貼紙集點兌換限量商品活動。

台灣啤酒則從經典調酒Mojito得到靈感，在「台啤特釀」系列推出「魔性莫西多」，主打10%酒精濃度的拉格啤酒，使用歐系啤酒花、大麥芽與雙酵母發酵技法，並使用台灣在地檸檬汁為原料，僅在家樂福與頂好超市，限定上市。

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