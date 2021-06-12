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BLACKPINK Lisa把「大腸圈」變手環 時髦俏麗FENDI、LV都有夏日新款
BLACKPINK的Lisa穿搭，囊括各類型品牌，也總是展現風格獨具的青春俏麗，她之前在IG秀出的穿搭照，以平價品牌搭襯精品，活潑有型，而且都以彈性髮圈、也就是俗稱大腸圈的髮飾戴在手上，成為可愛的裝飾，包括愛馬仕、FENDI髮圈都是她的小配件，而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、BURBERRY和DIOR也都推出了奢華髮飾，也可做為WFH線上會議的點睛配件，遠離邋遢的居家造型。
FENDI的髮圈為一組2件式，其中一件為蝴蝶結造型，圖案為今年夏天的FF Vertigo主題圖案，另一個是拼色；或是滿版黃色Fendi Baguette主題圖案搭襯FF圖樣，質料都是真絲材質。路易威登在今年夏季推出2款彈性髮圈，分別是代表海洋風格、純絲打造的藍色Monogram LV Parasol彈性髮圈，以及粉紅色Monogram Gradient彈性髮圈，以當季漸層主題來延伸。
DIOR則是推出海軍藍Dior Flowers髮箍，靈感來自褪色丹寧布，以繡花棉混紡製作，優雅細緻；黑色的Dior Posey髮箍以垂褶小羊皮覆蓋、搭配面紗，展現復古的典雅。此外，FENDI和BURBERRY都推出金屬髮夾，BURBERRY運用鍍金、或鍍鈀金銀色系，表現TB徽標或是BURBERY、LOVE等字樣，簡潔俐落；FENDI則是以品牌的經典F is Fendi主題圖案搭襯珍珠，或運用F is Fendi主題圖案鑲飾水晶，FF Baguette主題圖案的仿鑽石凸起效果，增添奢華精緻感。
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