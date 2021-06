BLACKPINK Lisa把「大腸圈」變手環 時髦俏麗FENDI、LV都有夏日新款

BLACKPINK的Lisa穿搭,囊括各類型品牌,也總是展現風格獨具的青春俏麗,她之前在IG秀出的穿搭照,以平價品牌搭襯精品,活潑有型,而且都以彈性髮圈、也就是俗稱大腸圈的髮飾戴在手上,成為可愛的裝飾,包括愛馬仕、FENDI髮圈都是她的小配件,而路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)、BURBERRY和DIOR也都推出了奢華髮飾,也可做為WFH線上會議的點睛配件,遠離邋遢的居家造型。

FENDI的髮圈為一組2件式,其中一件為蝴蝶結造型,圖案為今年夏天的FF Vertigo主題圖案,另一個是拼色;或是滿版黃色Fendi Baguette主題圖案搭襯FF圖樣,質料都是真絲材質。路易威登在今年夏季推出2款彈性髮圈,分別是代表海洋風格、純絲打造的藍色Monogram LV Parasol彈性髮圈,以及粉紅色Monogram Gradient彈性髮圈,以當季漸層主題來延伸。