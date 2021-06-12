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BLACKPINK Lisa把「大腸圈」變手環 時髦俏麗FENDI、LV都有夏日新款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BLACKPINK Lisa以愛馬仕或Lisa的彈性髮帶套在手腕上，既實用也是裝飾，FENDI和LV都有推出彈性髮帶。圖／品牌提供、取自IG
BLACKPINK Lisa以愛馬仕或Lisa的彈性髮帶套在手腕上，既實用也是裝飾，FENDI和LV都有推出彈性髮帶。圖／品牌提供、取自IG

BLACKPINK的Lisa穿搭，囊括各類型品牌，也總是展現風格獨具的青春俏麗，她之前在IG秀出的穿搭照，以平價品牌搭襯精品，活潑有型，而且都以彈性髮圈、也就是俗稱大腸圈的髮飾戴在手上，成為可愛的裝飾，包括愛馬仕、FENDI髮圈都是她的小配件，而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、BURBERRY和DIOR也都推出了奢華髮飾，也可做為WFH線上會議的點睛配件，遠離邋遢的居家造型。

FENDI的髮圈為一組2件式，其中一件為蝴蝶結造型，圖案為今年夏天的FF Vertigo主題圖案，另一個是拼色；或是滿版黃色Fendi Baguette主題圖案搭襯FF圖樣，質料都是真絲材質。路易威登在今年夏季推出2款彈性髮圈，分別是代表海洋風格、純絲打造的藍色Monogram LV Parasol彈性髮圈，以及粉紅色Monogram Gradient彈性髮圈，以當季漸層主題來延伸。

DIOR則是推出海軍藍Dior Flowers髮箍，靈感來自褪色丹寧布，以繡花棉混紡製作，優雅細緻；黑色的Dior Posey髮箍以垂褶小羊皮覆蓋、搭配面紗，展現復古的典雅。此外，FENDI和BURBERRY都推出金屬髮夾，BURBERRY運用鍍金、或鍍鈀金銀色系，表現TB徽標或是BURBERY、LOVE等字樣，簡潔俐落；FENDI則是以品牌的經典F is Fendi主題圖案搭襯珍珠，或運用F is Fendi主題圖案鑲飾水晶，FF Baguette主題圖案的仿鑽石凸起效果，增添奢華精緻感。

BURBERRY鍍鈀金徽標與LOVE字樣髮夾，14,900.00元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY鍍鈀金徽標與LOVE字樣髮夾，14,900.00元。圖／BURBERRY提供
LV粉紅色Monogram Gradient彈性髮圈8,850 元。圖／取自LV官網
LV粉紅色Monogram Gradient彈性髮圈8,850 元。圖／取自LV官網
FENDI花卉圖騰造型髮圈，8,200元。圖／FENDI提供
FENDI花卉圖騰造型髮圈，8,200元。圖／FENDI提供
BURBERRY鍍金專屬標識髮夾，11,800元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY鍍金專屬標識髮夾，11,800元。圖／BURBERRY提供
LV Parasol彈性髮圈，8,850 元。圖／取自LV官網
LV Parasol彈性髮圈，8,850 元。圖／取自LV官網
FENDI Vertigo聯名系列髮圈組，8,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列髮圈組，8,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列髮圈髮帶組，20,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列髮圈髮帶組，20,500元。圖／FENDI提供
BURBERRY鍍金專屬標識髮夾，11,800元。圖／取自BURBERRY官網
BURBERRY鍍金專屬標識髮夾，11,800元。圖／取自BURBERRY官網
Dior Poesy黑色網紗小羊皮髮箍，32,500元。圖／DIOR提供
Dior Poesy黑色網紗小羊皮髮箍，32,500元。圖／DIOR提供
Dior Flowers藍色圖騰棉質髮箍，25,500元。圖／DIOR提供
Dior Flowers藍色圖騰棉質髮箍，25,500元。圖／DIOR提供
BLACKPINK Lisa身穿HOUSE OF SUNNY針織外套、MAISON MIHARA YASUHIRO鞋和CELINE牛仔褲，手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿HOUSE OF SUNNY針織外套、MAISON MIHARA YASUHIRO鞋和CELINE牛仔褲，手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿Zara針織綁帶上衣、戴粉色CELINE安全帽，手腕上戴著FENDI彈性髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿Zara針織綁帶上衣、戴粉色CELINE安全帽，手腕上戴著FENDI彈性髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿Zara針織綁帶上衣、VETEMENTS x Levi’s牛仔褲、戴粉色CELINE安全帽，手腕上戴著FENDI彈性髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿Zara針織綁帶上衣、VETEMENTS x Levi’s牛仔褲、戴粉色CELINE安全帽，手腕上戴著FENDI彈性髮圈。圖／取自IG
FENDI多彩圓圈造型髮夾，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI多彩圓圈造型髮夾，價格店洽。圖／FENDI提供
BLACKPINK Lisa身穿HOUSE OF SUNNY針織外套，手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿HOUSE OF SUNNY針織外套，手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈。圖／取自IG
LV Parasol彈性髮圈，8,850 元。圖／取自LV官網
LV Parasol彈性髮圈，8,850 元。圖／取自LV官網

FENDI 品牌 LV

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