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在家防疫也可以吃得很健康！嚴選七間健康餐盒 除了雞胸肉、水煮蛋還有這些選擇

聯合新聞網 / MENU美食誌

長時間宅在家又吃得不健康，擔心身體亮紅燈嗎？不妨試試營養低卡的健康餐盒吧！

Miss Energy 能量小姐

全台門市

堅持當日現作的低GI餐盒，在全台已有多間門市。提供多種主菜選擇，讓你吃的健康卻不痛苦！菜單上貼心的標示出卡路里，疫情趨緩後將會恢復客製化服務，可以調整飯量、選擇配菜、自行攜帶餐盒。（MENU美食誌YSLu提供）

 

生活倉廚

北市/內湖區、大安區、萬華區 ｜ 新竹市/東區

每天WFH都要煩惱午餐嗎？生活倉廚推薦給你！有9種健康沙拉與19種主菜餐盒，每天吃都不會膩呀！豐富配菜搭配的是藜麥飯，也可以單點主餐！精緻的餐盒讓人好想擁有！（MENU美食誌Elina的警報讚美食提供）

YU POKÉ-夏威夷生魚飯

台北市/中正區、大安區

源自於夏威夷的「POKÉ」生魚飯，類似日式散壽司，但將配料替換成蔬菜、水果，非常受健身與瘦身的人喜愛！從基底、蛋白質、佐菜、醬料到點綴都由客人自己搭配，也有直接幫客人配好的懶人搭配，快來創造一碗自己的 POKÉ 吧！（MENU美食誌弘文簡提供）

一日樂食

台北市/內湖區、松山區

多樣化的餐點內容在這裡！食材適當烹煮沒有多餘的調味，若想要有飽足感可以點使用五穀米的輕便當，田園時蔬則是將馬鈴薯泥、地瓜、南瓜代替了五穀米，另外還有生菜沙拉、義大利麵、鷹嘴豆泥捲餅，卡路里標示讓你大口吃也不罪惡！（MENU美食誌Ab提供）

Feeling感受創新

台北市/信義區

在市政府捷運站附近的健康美食餐廳，有小份主餐搭配蒸烤蔬菜的商務餐盒，還有大份主餐搭配五穀糙米飯或是越光米的豪華餐盒。卡路里、碳水、蛋白質、脂肪通通幫你標示出來，推薦給想嚴格控管身材的人！（MENU美食誌Dragom提供）

日輕好食

桃園市/桃園區、八德區

主打舒肥雞胸肉的健康餐盒，光是舒肥雞就有9種口味！搭配的是白米、黑米、地瓜、水煮蛋跟一種配菜，若想要豐富一點可以點雙拼哦！疫情期間到店自取就享餐盒第二份半價的優惠，還有單售雞胸肉真空包宅配！（MENU美食誌yuning提供）

吃光食堂

台中市/西區

在台中教育大學附近超受歡迎的文青食堂！一格格的小菜非常配飯，每道主菜都很令人驚艷，絕不是虛有其表的網美店！疫情期間推出健康便當，可選擇十穀飯或是白飯，主菜則有多達12種的選擇，WFH時來一份實在滿足！（MENU美食誌weiwei提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 疫情 北市

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