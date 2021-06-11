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梅子家妙招／廚餘蔥頭 神奇「種回蔥」！生生不息滿足日需

山岳文化 / 梅子（Meg）
回收蔥頭長成的蔥叢，足夠日常煮食。圖／日月文化．山岳文化提供
回收蔥頭長成的蔥叢，足夠日常煮食。圖／日月文化．山岳文化提供

編按：受到疫情影響，許多人減少市場採買次數，紛紛開始考量有可能自己簡單種植蔬菜嗎？來看美食生活作家「梅子（Meg）」分享自己的自耕自煮生活，以一大包廚餘蔥頭，種出美味的蔥！

【韭菜開花，蔥圃也茂盛了起來】

韭菜開花，蔥圃也茂盛了起來。圖／日月文化．山岳文化提供
韭菜開花，蔥圃也茂盛了起來。圖／日月文化．山岳文化提供

院子裡幾圃從廚餘回收長成的蔥叢，足夠全家日常煮食的消耗。

一整年當中，我大概只需要從市場買五、六次蔥，除了天氣過於炎熱或寒冷、生長怠滯的那幾週之外，我們家的蔥錢真是省了不少。

回想第一圃自耕蔥，源自於我跟任職餐廳的廚房討要回來的一大包廚餘蔥頭，在乾燥涼爽的月份胡亂插入土裡，一發不可收拾，自此就連續供應了家裡兩年半的青蔥之需。這段時間蔥圃開花結籽了兩次，蔥籽掉入土中又兀自長出小蔥苗，於是我又將新苗移植分種成了幾圃。

院子裡隨手種植蔬菜，添補餐桌菜色不足。圖／日月文化．山岳文化提供
院子裡隨手種植蔬菜，添補餐桌菜色不足。圖／日月文化．山岳文化提供

如此一來，即使日照方向和時數隨著季節改變，幾圃分置在園中不同區域的蔥叢，也能夠輪替供給自家廚房所需。

而後，菜園內就固定有蔥圃。整理菜圃時，看不順眼就整叢挖起、換植別處，有時也整株連根拔出使用，而後同樣留下蔥頭再重新植回⋯⋯總之，我覺得蔥這種作物十分粗勇，一年到頭進出土壤也並無大礙，一樣年年繁茂。盛產時根本來不及吃，只能任由它老化的外葉攤垂一地，看不下去就整圃一口氣剪下來料理；而蔥頭，當然是重新插回土裡，由它生生不息。

進入夏季尾聲，自家菜園裡大部分都還是剛插的幼苗，因為暑熱尚未真正消退，附近市場的蔬菜也是乏善可陳。這時候，院子裡那幾圃茂盛的韭與蔥，還有一年四季都可以購得的洋蔥，也可以充當蔬菜料理，添補餐桌菜色的不足。

【梅子家上菜：椒鹽長蔥漬】

椒鹽長蔥漬。圖／日月文化．山岳文化提供
椒鹽長蔥漬。圖／日月文化．山岳文化提供
椒鹽長蔥漬。圖／日月文化．山岳文化提供
椒鹽長蔥漬。圖／日月文化．山岳文化提供

●食材

日本長蔥 約600g

●調味

海鹽 2小匙

黑胡椒 1大匙

黑麻油 適量

●作法

1 將蔥切絲，放入冷水中浸泡30分鐘，去除辛辣味。

2 將蔥絲多餘水分瀝乾，平鋪攤開，晾乾大部分水氣。

3 將晾乾的蔥絲與調味料混合均勻，裝瓶，醃漬半天後即可食用。

●作者介紹：曾任美國公立學校教師，因狂愛美食轉戰廚房，前半場人生不斷斜槓，中場之後只想專注於小家日常。全心照顧家庭的同時，也在網路分享料理及生活心得。

粉專：【梅子家】，過日子的幸福滋味

【以上摘文選自《梅子家四季耕食手札》、圖文提供：日月文化出版社．山岳文化、整理：記者柯意如】

書名／《梅子家四季耕食手札》、作者／梅子（Meg）、圖／日月文化出版社．山岳文化提供
書名／《梅子家四季耕食手札》、作者／梅子（Meg）、圖／日月文化出版社．山岳文化提供

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