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STUDIO A開賣全新iPad Pro 全台9大區「2小時快送」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
STUDIO A提供2021 iPad Pro「官網下單宅配」、「2HR快送」、「線上一對一視訊教學」等多重服務；6月30日前於官網或門市使用 LINE Pay 行動支付綁定中國信託 LINE Pay卡，最高可享LINE POINTS 10%回饋。圖／STUDIO A提供
STUDIO A提供2021 iPad Pro「官網下單宅配」、「2HR快送」、「線上一對一視訊教學」等多重服務；6月30日前於官網或門市使用 LINE Pay 行動支付綁定中國信託 LINE Pay卡，最高可享LINE POINTS 10%回饋。圖／STUDIO A提供

最新款2021 iPad Pro已上市，STUDIO A即日起於官網及全門市開賣，因應疫情現況，STUDIO A特別在官網提供「宅配」、「2HR快送」、「線上一對一視訊教學」等多重服務，免出門也能快速獲得新機，透過線上視訊服務，皆可獲得STUDIO A Apple技術顧問專屬指導。回饋防疫新生活，6月30日前於STUDIO A官網或門市使用 LINE Pay行動支付綁定中國信託LINE Pay卡，可享LINE Points最高10%回饋。

受到疫情影響，遠距辦公、遠距教學成為近期全民的生活型態，全新iPad Pro首次搭載M1晶片8核心CPU＋8核心 GPU ，M1處理器讓效能提升到MacBook Pro、MacBook Air的電腦等級，前置相機的人物置中功能則可於 FaceTime視像通話時，避免人物超出景框，很適合目前使用愈來愈頻繁的視訊會議；11吋128GB機型售價24,900元起，12吋128GB機型售價34,900元起。

STUDIO A啟動「全方位遠端服務」，除了官網宅配服務外，更提供全台9大區「2小時快送」、「One to One視訊支援服務」及「一對多的遠端互動課程」，會員於STUDIO A門市、官網、行動商城App購買主機者，皆可獲得2次免費1小時的「One to One視訊支援」或 線上1對多教學課程，不論是新機設定、備份移轉、帳號申請與管理，或想了解更多操作技巧，皆可輕鬆獲得STUDIO A Apple線上技術顧問的視訊教學服務。

除了全新iPad Pro之外 ，具備血氧功能的Apple Watch S6、媲美高階機種的iPad Air 4等也成為近期搶購主機。STUDIO A特別推出 STUDIO A X LINE Pay防疫新生活活動，6月30日前於STUDIO A官網及指定門市消費，結帳時透過LINE Pay付款，可享LINE POINTS 7%點數回饋，活動期間每LINE Pay帳號最高限得3,000點．搭配已綁定的中國信託LINE Pay卡，再享最高LINE POINTS 3%點數回饋。

新款iPad Pro 11吋128GB機型售價24,900元起、教育優惠價23,400元；12吋128GB機型售價34,900元、教育優惠價31,900元起。圖／STUDIO A提供
新款iPad Pro 11吋128GB機型售價24,900元起、教育優惠價23,400元；12吋128GB機型售價34,900元、教育優惠價31,900元起。圖／STUDIO A提供

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