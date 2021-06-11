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惠利《我的室友是九尾狐》背LOEWE俏皮馬鞍包 是女大生的浪漫啊
tvN漫改劇《我的室友是九尾狐》（心驚膽顫的同居）講述惠利飾演的李潭，在偶然的機會下吞食了九尾狐的狐珠，因著張基龍的顏值、帥度以及兩人CP感引起高度討論，成為本檔吸睛甜蜜的韓劇之一，而惠利在劇中選搭了LOEWE的Horseshoe馬蹄形包款，也展現俏麗的青春氣息。
因為女大學生的人設，惠利所穿的衣服多為輕奢品牌，例如她搭襯LOEWE包款的WNDERKAMMER夾克售價25萬9,000韓圜、約6,995元台幣，內襯淺灰色LOEUVRE翻領針織衫則是12萬9,000韓圜、約3,485元台幣，都是小資女孩的價格，也因為她自然不做作的氣質，每套穿搭都顯得俏皮討喜。
她搭襯的LOEWE Horseshoe包款，是在2020年春夏時裝秀首度亮相，靈感源於品牌的西班牙傳統U形馬蹄框，也讓人聯想到經典西班牙響板樂器的輪廓，融合為當代馬鞍風格的包款；包身以堅固的光滑小牛皮框架，環繞柔軟的納帕皮革束口包，反映了新款Balloon包的形貌，側面鎖釦的金屬栓則是向Gate包款系列致敬。而LOEWE的隨性自由，也成為松隆子在日劇《大豆田永久子與三個前夫》的行頭，她選搭了Paula’s Ibiza多彩手工草編提包，坐在咖啡館裡吃市川實日子點的冰淇淋，散發夏天的美好氣息。
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