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居家擺飾也要換季 手工質感風格療癒又舒心正夯

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了營造具有職人精神的家飾，H&M請來熟練的織布工，以手工編織並用植物染色製作出靠墊。圖／H&M提供
為了營造具有職人精神的家飾，H&M請來熟練的織布工，以手工編織並用植物染色製作出靠墊。圖／H&M提供

時序邁入夏季，不只身上服飾要換季，面對必須長時間出門，居家擺設也該換上新風貌。H&M Home系列觀察到消費者，對於具備療癒人心的設計，以及天然材質特別有好感。所以呼應社會整體氛圍，運用帶有民俗元素的編織、手繪，創作新一季的打手工質感家飾。

為了營造具有職人精神的家飾，H&M請來熟練的織布工，以手工編織並用植物染色製作出靠墊，使每一件產品都有獨特美感。值得一提的是，這也是H&M首次使用喜馬拉雅蕁麻來製作，這種植物在尼泊爾野外生長，為當地村民提供了生計。由於色調的差異，紗線具有自然變化，而且會因季節和地區而異。或用香蕉纖維和藤條製成的籃子、燈籠，讓消費者能輕易的打造出舒適的角落。 而且夏季系列中的每一件玻璃製品都經過特殊工藝流程吹製而成；同時提供使用由天然赤土製成的手繪花瓶，為空間添加復古感。

H&M夏季系列中的每一件玻璃製品都經過特殊工藝流程吹製而成。圖／H&M提供
H&M夏季系列中的每一件玻璃製品都經過特殊工藝流程吹製而成。圖／H&M提供

美國大型量販店沃爾瑪（Walmart）和 Gap 共同推出新家居裝飾品牌Gap Home，提供包括寢具、浴室和裝飾品等，最快將於6月24日在Walmart官網銷售。首批商品可能包括400 件寢具、浴室和裝飾配件，價格自450元牛仔布抱枕到1,900元的特大號棉被。風格涵蓋一般居家及大學宿舍來使用，最終Gap跟Walmart會看消費者的反應，再挑選熱門品項於實體店鋪販售。

美國大型量販店Walmart和 Gap 共同推出新家居裝飾品牌Gap Home，提供包括寢具、浴室和裝飾品等。圖／摘自Gap官網
美國大型量販店Walmart和 Gap 共同推出新家居裝飾品牌Gap Home，提供包括寢具、浴室和裝飾品等。圖／摘自Gap官網

H&M Gap

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