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形塑惡劣天候最佳穿搭 防水、防風機能外套也時髦化

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Canada Goose除了有能在極地保暖的外套產品之外，還針對多雨的亞熱帶氣候國家，研發Rainwear雨衣系列。圖／Canada Goose提供
Canada Goose除了有能在極地保暖的外套產品之外，還針對多雨的亞熱帶氣候國家，研發Rainwear雨衣系列。圖／Canada Goose提供

台灣夏季氣候，常伴隨午後雷陣雨，不想因為在移動時淋成「落湯雞」，雨具的準備不可少。但有更多的人會選穿選水服飾外出，尤其是當各品牌都以時髦化設計來打造雨衣、風衣時，在惡劣天氣出外，就有著更多元的造型混搭可能。

加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose除了有能在極地保暖的外套產品之外，還針對多雨的亞熱帶氣候國家，研發Rainwear雨衣系列。針對大雨天候而設，利用Tri-Durance機能材質製成，防水透氣特性的三層面料，具備可完全阻絕雨水穿透、又能將汗水蒸氣排出。不只雨衣，Canada Goose還推出了Windwear風衣，選用防風的Dura-Force Light材質製作。增加可調式領口、袖口及下擺處抽繩，有效調整合身度來阻擋強風灌入；搭配雙條紋反光條，清楚可見。兼顧輕量防風與安全，成為不穩定天候的標配。

而面對變化多端的夏季氣候，英國百年品牌Barbour則備有Brunswick防水透氣風衣，以輕量舒適的棉與尼龍混訪面料製成，並經過防水處理避免雨水淋濕。斜面大口袋、扣環袖口和束身腰帶，搭配格紋襯裡，具備防水機能外，還兼具英倫時髦丰采。另外，採用防水透氣面料製成的Oakwood防水透氣夾克，採用可調式領口、鬆緊綁帶袖口、連帽設計，胸前印有品牌Logo，簡約又百搭，雨季時隨身帶著準沒錯。

Canada Goose Kent Jacket Jacket男款風衣22,000元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Kent Jacket Jacket男款風衣22,000元。圖／Canada Goose提供
Barbour Brunswick防水透氣夾克17,500元。圖／Barbour提供
Barbour Brunswick防水透氣夾克17,500元。圖／Barbour提供
Barbour Oakwood防水透氣夾克13,600元。圖／Barbour提供
Barbour Oakwood防水透氣夾克13,600元。圖／Barbour提供
【Canada Goose Nanaimo Jacket男款雨衣18,800元。圖／Canada Goose提供
【Canada Goose Nanaimo Jacket男款雨衣18,800元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Cavalry Trench Jacket女款風衣22,000元。圖／Canada Goose提供
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品牌 保暖

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