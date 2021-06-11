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形塑惡劣天候最佳穿搭 防水、防風機能外套也時髦化
台灣夏季氣候，常伴隨午後雷陣雨，不想因為在移動時淋成「落湯雞」，雨具的準備不可少。但有更多的人會選穿選水服飾外出，尤其是當各品牌都以時髦化設計來打造雨衣、風衣時，在惡劣天氣出外，就有著更多元的造型混搭可能。
加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose除了有能在極地保暖的外套產品之外，還針對多雨的亞熱帶氣候國家，研發Rainwear雨衣系列。針對大雨天候而設，利用Tri-Durance機能材質製成，防水透氣特性的三層面料，具備可完全阻絕雨水穿透、又能將汗水蒸氣排出。不只雨衣，Canada Goose還推出了Windwear風衣，選用防風的Dura-Force Light材質製作。增加可調式領口、袖口及下擺處抽繩，有效調整合身度來阻擋強風灌入；搭配雙條紋反光條，清楚可見。兼顧輕量防風與安全，成為不穩定天候的標配。
而面對變化多端的夏季氣候，英國百年品牌Barbour則備有Brunswick防水透氣風衣，以輕量舒適的棉與尼龍混訪面料製成，並經過防水處理避免雨水淋濕。斜面大口袋、扣環袖口和束身腰帶，搭配格紋襯裡，具備防水機能外，還兼具英倫時髦丰采。另外，採用防水透氣面料製成的Oakwood防水透氣夾克，採用可調式領口、鬆緊綁帶袖口、連帽設計，胸前印有品牌Logo，簡約又百搭，雨季時隨身帶著準沒錯。
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