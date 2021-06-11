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氣質姐姐松隆子、劉雯的夏天 搭斷貨草編包、托特包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》中詮釋Chloé Marcie Basket側背編織包，18,500元。圖／取自IG
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》中詮釋Chloé Marcie Basket側背編織包，18,500元。圖／取自IG

日劇《大豆田永久子與三個前夫》進入尾聲，松隆子知性、溫暖的穿搭，也讓人印象深刻，日前她以藍白條紋長衫搭配Chloé Marcie Basket草編包，洋溢夏日清新度假風；大表姐劉雯也在微博放上庭院美拍，綠樹成蔭看得人心曠神怡，她手中的Chloé Woody帆布托特包已經全面售罄，要買得排隊等候。

劉雯在微博寫下「再放飛自己的時候，發現已經是夏天了」，網友閃光回應「什麼季節不重要，重要的是有妳」，大表姐也的確拍出了都會女子的閒逸優雅，她身穿MARNI上衣、CARHARTT褲子，搭配Maison MIHARA YASUHIRO（MMY）鞋履，一派輕鬆地拎著「法式文青」風格Chloé Woody帆布托特包，這款手袋原是為了搭配品牌經典的Woody便鞋而誕生，因此沿用了Logo織帶作為設計細節，採用不易污損的雙色帆布，再以皮革飾邊，旨在表現輕鬆愜意的法式生活哲學，購物採買、野餐踏青或海邊戲水都適用。

松隆子詮釋的Chloé Marcie Basket 編織包款，來自暢銷經典的Marcie Bag輪廓，選搭三重鞣製的Vitello Granato皮革，搭配拉菲草製成，展現皮革工藝、散發品牌獨有的波希米亞風情，來自純手工打造的Marcie Basket，每個包款的大小形狀會略微不同，更顯獨一無二。

劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
Chloé Marcie幻影藍編織包，23,700元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie幻影藍編織包，23,700元。圖／Chloé提供
Chloé Woody藍色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody藍色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie陶土綠側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie陶土綠側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
松隆子、劉雯演繹Chloé包款的夏日情調。圖／取自IG、微博
松隆子、劉雯演繹Chloé包款的夏日情調。圖／取自IG、微博
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊中型托特包内裡示意圖，30,600元。圖／Chloé提供
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊中型托特包内裡示意圖，30,600元。圖／Chloé提供
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／Chloé提供
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
劉雯展現夏日風情，詮釋Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,900元。圖／取自微博
（左起）Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Marcie編織包23,700元。圖／Chloé提供
（左起）Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Marcie編織包23,700元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie Basket側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie Basket側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供

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