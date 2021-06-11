氣質姐姐松隆子、劉雯的夏天 搭斷貨草編包、托特包

日劇《大豆田永久子與三個前夫》進入尾聲，松隆子知性、溫暖的穿搭，也讓人印象深刻，日前她以藍白條紋長衫搭配Chloé Marcie Basket草編包，洋溢夏日清新度假風；大表姐劉雯也在微博放上庭院美拍，綠樹成蔭看得人心曠神怡，她手中的Chloé Woody帆布托特包已經全面售罄，要買得排隊等候。

劉雯在微博寫下「再放飛自己的時候，發現已經是夏天了」，網友閃光回應「什麼季節不重要，重要的是有妳」，大表姐也的確拍出了都會女子的閒逸優雅，她身穿MARNI上衣、CARHARTT褲子，搭配Maison MIHARA YASUHIRO（MMY）鞋履，一派輕鬆地拎著「法式文青」風格Chloé Woody帆布托特包，這款手袋原是為了搭配品牌經典的Woody便鞋而誕生，因此沿用了Logo織帶作為設計細節，採用不易污損的雙色帆布，再以皮革飾邊，旨在表現輕鬆愜意的法式生活哲學，購物採買、野餐踏青或海邊戲水都適用。