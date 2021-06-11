蔚藍的呼喚 海瑞溫斯頓巧獻藍色系頂級珠寶 冷凝豐碩

每到盛夏，人們總想起海洋的蔚藍。在蔚藍之中，有沁涼、有深邃、有冷凝、有豐碩。「鑽石之王」海瑞溫斯頓以品牌經典「溫斯頓藍」為靈感，於近日獻上包含Winston Cluster、Sparkling Cluster、Secret Wonder等多個系列蔚藍高級珠寶與時計。

經典錦簇Winston Cluster設計珠寶系列，透過將藍寶石、鑽石以不同特定角度鑲嵌，讓寶石猶如漂浮在近乎隱匿的鉑金底座上，有機而生動；Sparkling Cluster藍寶石鑽石系列珠寶則巧妙結合海水藍寶，在藍寶石的深邃、鑽石的閃耀中，注入淺藍色的清澈能量，宛如海灘邊變化莫測的浪花，激起心中澎湃、愉悅的情緒能量。

值得一提的是另一綺隱Secret Wonder系列，則是在圓形浮雕上，透過藍寶石、海水藍寶與鑽石和諧、比例的鑲嵌，讓主視覺呈現有如護身符般的幾何對比；喜歡簡約實搭？Emerald系列33毫米石英腕表的祖母綠形表殼，散發八角形的氣韻，並搭配立體時標與經過太陽紋裝飾的藍色表面，搭配上藍色皮表帶，將來自海洋的豐碩、冷凝，隨時間之美、溫柔流動。 海瑞溫斯頓Winston Cluster系列藍寶石鑽石戒指，鑲嵌2顆馬眼型和1顆水滴型切工藍寶石，重約2.81克拉，與4顆馬眼型和水滴型切工鑽石，重約2.10克拉，鉑金底座，。