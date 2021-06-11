快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

蔚藍的呼喚 海瑞溫斯頓巧獻藍色系頂級珠寶 冷凝豐碩

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Secret Wonder系列鑽石項鍊，鑲嵌9顆圓形明亮式切工藍寶石重約1.17克拉，4顆水滴型切工海水藍寶重約0.68克拉，460顆馬眼型、水滴型及圓形明亮式切工鑽石，重約28.30克拉，1,325萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓Secret Wonder系列鑽石項鍊，鑲嵌9顆圓形明亮式切工藍寶石重約1.17克拉，4顆水滴型切工海水藍寶重約0.68克拉，460顆馬眼型、水滴型及圓形明亮式切工鑽石，重約28.30克拉，1,325萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。

每到盛夏，人們總想起海洋的蔚藍。在蔚藍之中，有沁涼、有深邃、有冷凝、有豐碩。「鑽石之王」海瑞溫斯頓以品牌經典「溫斯頓藍」為靈感，於近日獻上包含Winston Cluster、Sparkling Cluster、Secret Wonder等多個系列蔚藍高級珠寶與時計。

經典錦簇Winston Cluster設計珠寶系列，透過將藍寶石、鑽石以不同特定角度鑲嵌，讓寶石猶如漂浮在近乎隱匿的鉑金底座上，有機而生動；Sparkling Cluster藍寶石鑽石系列珠寶則巧妙結合海水藍寶，在藍寶石的深邃、鑽石的閃耀中，注入淺藍色的清澈能量，宛如海灘邊變化莫測的浪花，激起心中澎湃、愉悅的情緒能量。

值得一提的是另一綺隱Secret Wonder系列，則是在圓形浮雕上，透過藍寶石、海水藍寶與鑽石和諧、比例的鑲嵌，讓主視覺呈現有如護身符般的幾何對比；喜歡簡約實搭？Emerald系列33毫米石英腕表的祖母綠形表殼，散發八角形的氣韻，並搭配立體時標與經過太陽紋裝飾的藍色表面，搭配上藍色皮表帶，將來自海洋的豐碩、冷凝，隨時間之美、溫柔流動。

海瑞溫斯頓Winston Cluster系列藍寶石鑽石戒指，鑲嵌2顆馬眼型和1顆水滴型切工藍寶石，重約2.81克拉，與4顆馬眼型和水滴型切工鑽石，重約2.10克拉，鉑金底座，。</p><!--3--><p> 圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列藍寶石鑽石戒指，鑲嵌2顆馬眼型和1顆水滴型切工藍寶石，重約2.81克拉，與4顆馬眼型和水滴型切工鑽石，重約2.10克拉，鉑金底座，。

圖 / 海瑞溫斯頓提供。

海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列藍寶石、海藍寶石及鑽石耳環，104萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列藍寶石、海藍寶石及鑽石耳環，104萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓 Midnight系列29毫米鑽滴自動腕表，102萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓 Midnight系列29毫米鑽滴自動腕表，102萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓 印記Emerald系列33毫米石英腕表，約78萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓 印記Emerald系列33毫米石英腕表，約78萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

奢華與愛的連結！GUCCI LINK TO LOVE珠寶 懷舊倡混搭

從完美主義到5分哲學！許瑋甯仙女下凡登封面

男從小夢想挖到寶 真的在公園裡挖到2克拉鑽石與女友求婚

李寶英貴氣登「上流世界」 大名牌百萬真鑽珠寶助陣

相關新聞

氣質姐姐松隆子、劉雯的夏天 搭斷貨草編包、托特包

日劇《大豆田永久子與三個前夫》進入尾聲，松隆子知性、溫暖的穿搭，也讓人印象深刻，日前她以藍白條紋長衫搭配Chloé Ma...

蔚藍的呼喚 海瑞溫斯頓巧獻藍色系頂級珠寶 冷凝豐碩

每到盛夏，人們總想起海洋的蔚藍。在蔚藍之中，有沁涼、有深邃、有冷凝、有豐碩。「鑽石之王」海瑞溫斯頓以品牌經典「溫斯頓藍」...

根本是「上流世界」最佳男主角！金瑞亨私下反差萌狗奴

熱播韓劇「我的上流世界」中，有兩大女主角擔綱，有不老女神李寶英，另一位也受到大家討論，被稱為根本是劇中「最佳男主角」的就...

配合防疫 永恆慕夏特展延至寒假展出

配合中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒延長，「永恆慕夏-線條的魔術」特展主辦單位聯合數位文創與捷克慕夏基金會，經多方考量研議後，今（11日）正式宣布延至今年寒假舉辦，時間於今年(2021年)12月18日至明年(2022年)4月5日在中正紀念堂1展廳展出，相關官方網站與粉絲團皆已正式公告，提醒欲觀展民眾敬請留意。更多資訊請至瘋活動官網或粉絲團查詢。

「怪物奇兵：全新世代」聯名球鞋曝光 崔弟、傻大貓都化身主角了

由NBA球星、「小皇帝」 LeBron James主演電影「怪物奇兵：全新世代（SPACE JAM: A NEW LEG...

奢華與愛的連結！GUCCI LINK TO LOVE珠寶 懷舊倡混搭

宇宙的真理，包含了分享、互助與愛。沒有生物或個體可以單獨存在，勢必要透過相知、聯繫，才能共好共生。GUCCI推出全新當代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。