根本是「上流世界」最佳男主角！金瑞亨私下反差萌狗奴

熱播韓劇「我的上流世界」中，有兩大女主角擔綱，有不老女神李寶英，另一位也受到大家討論，被稱為根本是劇中「最佳男主角」的就是，飾演豪門集團大媳婦的47歲金瑞亨。常看韓劇的人，對金瑞亨都不陌生，從「奇皇后」、「Sky Castle」中，都有精湛演技，與其他韓國女星不同的是，金瑞亨總給人帶有「英氣」的中性感，不過沒想到，私下的她卻有著反差萌，原來是個狗奴。

金瑞亨身高170公分，有著纖瘦卻結實的身材，47歲的她看起來只有30多歲，保持青春的秘訣就是「運動」，她之前曾愛上去健身房，甚至還練出川字腹肌，讓人驚訝於她的毅力。不過近年，她則愛上皮拉提斯，以伸展與維持身體肌肉狀況為主。

之前金瑞亨曾在節目上分享，自己走上紅毯前，會徒手做皮拉提斯來伸展，也會用器材一起做運動，鍛鍊核心肌群，也能伸展身體各處的肌肉。

她在劇中雖然飾演豪門媳婦，但卻是與另一位女性有著女同志的情誼，面對家族與情感的拉扯，金瑞亨的臉蛋稜角明顯，但演起感情戲中，壓抑卻又不經流露柔情的一面，讓不少人動容。