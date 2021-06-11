「怪物奇兵：全新世代」聯名球鞋曝光 崔弟、傻大貓都化身主角了

由NBA球星、「小皇帝」 LeBron James主演電影「怪物奇兵：全新世代（SPACE JAM: A NEW LEGACY）」即將上映，因此Nike和Converse便聯手推出限定系列運動裝備。滿足大、小粉絲，把兔八哥、火星人馬文、崔弟、傻大貓或是嗶嗶鳥、威利狼穿上身的機會。

系列球鞋透過配色和圖案呈現不同角色人物，向粉絲介紹樂一通卡通系列的世界。像是Nike的LeBron 18 Low籃球鞋的成人和兒童款式，均採用色塊設計，喚起觀眾對電影中球隊精彩對決的記憶。Converse則是把多個具吸引力的卡通形象與最受歡迎的運動生活類鞋款相結合。如Lola Bunny Pro Leather鞋為穿孔皮革設計，飾以Star Chevron標誌，鞋跟繡有羅拉兔圖案，並以粉色網眼襯勾勒輪廓。服飾方面，Nike與LeBron James聯名球衣採用的印花和斜紋標誌代表了兩支全明星球隊、Converse服飾則包含樂一通系列卡通形象的T恤、短褲等。

電影「怪物奇兵：全新世代」即將上映，因此Nike和Converse便聯手推出限定系列運動裝備。圖／Nike提供

身兼籃球員與饒舌歌手的雙重身份的波特蘭拓荒者隊Damian Lillard與adidas合作，打造最新Dame 7 EXTPLY簽名戰靴，引起討論話題。這是以其迷你專輯「EXTPLY」為系列球鞋命名，將Damian Lillard熱愛的「饒舌音樂」元素融入設計，鞋面以異材質拼接設計創造豐富層次感。分別呈現Dame D.O.L.L.A、Opponent Advisory和R.C.O.T.A三款，還加入了Damian Lillard私下最常搭配的粉紅色調，利用漸層渲染從鞋頭延伸至鞋後跟，打造搶眼街頭風格。

電影「怪物奇兵：全新世代」即將上映，因此Nike和Converse便聯手推出限定系列運動裝備。圖／Nike提供

adidas Dame 7 EXTPLY「R.C.O.T.A」球鞋3,890元。圖／adidas提供

adidas Dame 7 EXTPLY「Dame D.O.L.L.A」球鞋3,890元。圖／adidas提供