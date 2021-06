奢華與愛的連結！GUCCI LINK TO LOVE珠寶 懷舊倡混搭

宇宙的真理,包含了分享、互助與愛。沒有生物或個體可以單獨存在,勢必要透過相知、聯繫,才能共好共生。GUCCI推出全新當代中性珠寶系列Gucci Link to Love,以人生、浪漫、相知為主題,打造出多款幾何造型珠寶,並洋溢80年代的懷舊情趣。

年初曾為GUCCI「哆拉A夢」掌鏡的攝影師Angelo Pennetta再度為本系列負責形象廣告與影片製作,她從60年代的時尚與美容雜誌得到靈感,以生動的摩登風格重新演繹復古肖像藝術,不同膚色、髮型的模特兒產生鮮明對比,尤其俏皮的手勢與擺拍,更讓珠寶成為鏡頭前難以忽視的閃耀焦點。

全系列Gucci Link to Love珠寶以黃金、白金、玫瑰金三色貴金屬為材質,透過白金的銀白、玫瑰金的溫潤,以及宛如蜂蜜誘人的黃金,堆疊出色澤的多重可能,並運用在包括戒指、手鐲/手鍊、項鍊與各式耳環;同時GUCCI Logo更成為貫穿全系列的奢華符碼,強勢召喚出古馳的狂熱信徒,放肆造型玩樂。

最容易上手的品項當推可自由組合的各式戒指,戒指本身並非圓滑或平面,而是透過高低不一的角度自由扣合、疊加;入門價位像是18K玫瑰金戒指或18K黃金戒指皆為28,600元,長階梯型鑽石戒指則在側邊鑲嵌鑽石,戒身並有凹槽刻度,增加反光與個性,約87,500元;此外吊墜耳環採用細鍊懸掛式設計,手鍊則具有隱密式機關可調整長度,一旦扣鎖閉合後則可與鍊環融為一體,並通過飾釘固定。