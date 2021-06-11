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奢華與愛的連結！GUCCI LINK TO LOVE珠寶 懷舊倡混搭

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Angelo Pennetta為本系列負責形象廣告與影片製作，並以生動的摩登風格重新演繹復古肖像藝術。圖 / GUCCI提供。
Angelo Pennetta為本系列負責形象廣告與影片製作，並以生動的摩登風格重新演繹復古肖像藝術。圖 / GUCCI提供。

宇宙的真理，包含了分享、互助與愛。沒有生物或個體可以單獨存在，勢必要透過相知、聯繫，才能共好共生。GUCCI推出全新當代中性珠寶系列Gucci Link to Love，以人生、浪漫、相知為主題，打造出多款幾何造型珠寶，並洋溢80年代的懷舊情趣。

年初曾為GUCCI「哆拉A夢」掌鏡的攝影師Angelo Pennetta再度為本系列負責形象廣告與影片製作，她從60年代的時尚與美容雜誌得到靈感，以生動的摩登風格重新演繹復古肖像藝術，不同膚色、髮型的模特兒產生鮮明對比，尤其俏皮的手勢與擺拍，更讓珠寶成為鏡頭前難以忽視的閃耀焦點。

全系列Gucci Link to Love珠寶以黃金、白金、玫瑰金三色貴金屬為材質，透過白金的銀白、玫瑰金的溫潤，以及宛如蜂蜜誘人的黃金，堆疊出色澤的多重可能，並運用在包括戒指、手鐲／手鍊、項鍊與各式耳環；同時GUCCI Logo更成為貫穿全系列的奢華符碼，強勢召喚出古馳的狂熱信徒，放肆造型玩樂。

最容易上手的品項當推可自由組合的各式戒指，戒指本身並非圓滑或平面，而是透過高低不一的角度自由扣合、疊加；入門價位像是18K玫瑰金戒指或18K黃金戒指皆為28,600元，長階梯型鑽石戒指則在側邊鑲嵌鑽石，戒身並有凹槽刻度，增加反光與個性，約87,500元；此外吊墜耳環採用細鍊懸掛式設計，手鍊則具有隱密式機關可調整長度，一旦扣鎖閉合後則可與鍊環融為一體，並通過飾釘固定。

迫不及待模擬珠寶穿搭的種種可能？GUCCI同時在Gucci APP和gucci.com推出新功能，讓使用者可自行模擬、設計訂製戒指和手鐲套裝，並和閨蜜摯友大方分享。將人與人的情感連結交給網路，奢華、風格與樂趣的連結？那便交給Gucci Link to Love全系列珠寶。

GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金套索項鍊，50,100元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金套索項鍊，50,100元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI同時在Gucci APP和gucci.com推出新功能，讓使用者可自行模擬、設計訂製戒指和手鐲套裝，並和朋友大方分享。圖 / GUCCI提供。
GUCCI同時在Gucci APP和gucci.com推出新功能，讓使用者可自行模擬、設計訂製戒指和手鐲套裝，並和朋友大方分享。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Logo成為貫穿全系列的奢華符碼，強勢召喚出品牌ㄆ狂熱信徒，放肆造型玩樂。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Logo成為貫穿全系列的奢華符碼，強勢召喚出品牌ㄆ狂熱信徒，放肆造型玩樂。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列綠碧璽黃金戒指，81,300元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列綠碧璽黃金戒指，81,300元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K金戒指，28,600元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K金戒指，28,600元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金吊墜耳環，40,700元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金吊墜耳環，40,700元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金吊墜手鍊，32,700元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Link to Love系列18K玫瑰金吊墜手鍊，32,700元。圖 / GUCCI提供。

珠寶 Gucci 鑽石

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