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挑戰在家煮出最強美味！無印良品、IKEA下廚好幫手推薦

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品推薦使用異國咖哩速食包，可完成奶油咖哩烤雞。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品推薦使用異國咖哩速食包，可完成奶油咖哩烤雞。圖／MUJI無印良品提供

疫情持續三級警戒，許多人都在家裡，對於吃東西，除了靠外送，就是得要自己動手做，而想要做出最強的居家美味，那麼廚房小工具相對很重要，MUJI無印良品就推薦多款廚具小物、料理包等，IKEA也有讓料理更上手的小物，讓大家在家，也能做出美味食物。

無印良品由體驗服務顧問，推薦居家使用的5大餐廚料理，包括喜歡做烘焙食品的人，必備的太陽能廚房用秤，明亮處靠太陽能電池就能使用，秤重範圍從1g～2Kg均可，還能搭配使用耐熱玻璃量杯，清洗時不容易產生刮痕，還能觀察份量。

居家必備的是不鏽鋼傾斜瀝水盤與瀝水籃系列，讓居家清潔、洗東西更方便，主菜必備不鏽鋼餐具分菜杓、分菜夾與分湯杓，設計時都經過認真研究，方便使用，最後煮好的菜，也可放在聚丙烯密閉式便當盒系列，減少料理時間，之後也能繼續使用。

另也能搭配無印良品各種速食包，如異國咖哩速食包可製作出奶油咖哩烤雞，即食迷你拉麵再加上沖泡湯塊，也能煮出一碗泰式風味番茄酸辣鮮蝦麵，食譜都在官網公布。

IKEA也有許多廚房小物，煮飯時必備DIREKT廚房用具3件組，黑色不鏽鋼材質，包括鍋鏟、義大利麵勺與夾子，滿足基本煮菜需求；最多人喜愛的ISTAD保鮮袋，對於現在要一次買足多天食材的人來說，根本是最強救星，可以分裝各種食材，每次煮時拿出來使用，方便每回料理。

IKEA ISTAD保鮮袋／89元起。圖／IKEA提供
IKEA ISTAD保鮮袋／89元起。圖／IKEA提供
MUJI無印良品不鏽鋼傾斜瀝水盤與瀝水籃系列／640-1,190元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品不鏽鋼傾斜瀝水盤與瀝水籃系列／640-1,190元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品耐熱玻璃量杯／490元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品耐熱玻璃量杯／490元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品推薦使用即食迷你拉麵再加上沖泡湯塊，可煮出泰式風味番茄酸辣鮮蝦麵。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品推薦使用即食迷你拉麵再加上沖泡湯塊，可煮出泰式風味番茄酸辣鮮蝦麵。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品聚丙烯密閉式便當盒系列／120-190元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品聚丙烯密閉式便當盒系列／120-190元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品太陽能廚房用秤／1,560元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品太陽能廚房用秤／1,560元。圖／MUJI無印良品提供
IKEA DIREKT廚房用具 3件組 ／299元。圖／IKEA提供
IKEA DIREKT廚房用具 3件組 ／299元。圖／IKEA提供

無印良品 速食 義大利

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