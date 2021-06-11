快訊

疫苗施打黑箱名單曝 陳時中將對列冊對象做清查

詹宏志認打疫苗：那天好心肝人山人海 我也是其中一員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送18道下酒菜！ 米其林一星「山海樓」珍寶盒上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「山海珍寶盒台味下酒菜」原價6,980元、優惠價4,980元。圖／山海樓提供
「山海珍寶盒台味下酒菜」原價6,980元、優惠價4,980元。圖／山海樓提供

疫情升溫，連續兩年獲得米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」再推升級版的外帶外送菜單，其中，最新版「山海珍寶盒‧台味下酒菜」有18道台味下酒菜，可搭佐多款台灣地酒，讓山海樓轉身成為全天候的時髦台菜餐酒館，分隔盒裝細緻優雅，讓居家療育食光多幾分精彩。

這款「山海珍寶盒」，有兼具創意與傳統的台式下酒菜，如鑊氣噴香的三杯搖擺、濃縮濃烈海味的椒鹽小卷一夜干等，也有台灣人餐桌不可少的經典正黑豬手工香腸、鹹香下飯的蒜香醉醃鹹蛤蜊，同時納入「珍」味，山海樓最經典暢銷的古早味炒米粉，再分別以「山」、「海」、「珍」三層木盒盛裝，原價8,880元，優惠價6,980元。

此外，山海樓也特別邀請冠軍侍酒師何信緯的LE SOMM侍酒顧問團隊，針對每款下酒菜推薦近年在國際屢獲大獎的台灣酒莊自釀地酒佐搭，包括霧峰農會酒莊的蜂蜜荔枝酒、不染純米吟釀清酒、OMAR波本花香威士忌等，可以750元起的優惠價加購。

新菜單延續去年熱銷的兩款「豐」及「富」星級台式手工精緻餐盒，每盒380元。今年同時加碼外帶優惠方案，包括40道主廚推薦單點料理，如烏魚子炒飯、甘蔗燻雞、魷魚螺肉蒜、炸排骨酥等，全面7折。

行政主廚蔡瑞郎也設計4款全新「4人外送合菜」，最低53折1,980元起，從主廚拼盤、肉類或海鮮主食、飯麵、蔬菜到湯品、甜品，共5~7道台式經典料理。即起消費滿額2千元，即可享3公里內免運優惠；業者也與UberEats、inline、Oddle等多種外送外帶平台合作，點餐更便利。

菜單可參考官網：https://reurl.cc/YO9280

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣人 未成年

延伸閱讀

金湖飯店搶攻外帶外送市場 星級美食主廚餐盒百元有找

分享高市互助外送服務 史哲：協助數位轉型

北市跟進「高雄好家載」 史哲：巨變下政府要會應變

避免倒閉潮！北市放寬計程車載貨及送餐 費用自行協商

相關新聞

獨／40年「北平稻香村」停業 烤鴨、酸菜鍋成絕響

因疫情而停業的老店又一間！位於台北和平東路上的40餘年老字號「北平稻香村」，近日傳出已經正式停業，且已經有工人進駐清理現...

奢華與愛的連結！GUCCI LINK TO LOVE珠寶 懷舊倡混搭

宇宙的真理，包含了分享、互助與愛。沒有生物或個體可以單獨存在，勢必要透過相知、聯繫，才能共好共生。GUCCI推出全新當代...

挑戰在家煮出最強美味！無印良品、IKEA下廚好幫手推薦

疫情持續三級警戒，許多人都在家裡，對於吃東西，除了靠外送，就是得要自己動手做，而想要做出最強的居家美味，那麼廚房小工具相...

外送18道下酒菜！ 米其林一星「山海樓」珍寶盒上市

疫情升溫，連續兩年獲得米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」再推升級版的外帶外送菜單，其中，最新版「山海珍寶盒‧台味下酒菜」...

祖母綠表款好迷人！男、女通殺誰戴上就是大寫的帥氣

綠色表款究竟有多夯？來自瑞士的泰格豪雅（TAG Heuer）在今年可是全力擁護，旗下Aquaracer、Monaco等系...

敲響粽子大戰！ Booking.com介紹全台五大特色粽子目的地

今年端午節雖然無法走出家裡到戶外遊玩，但全台各派別的粽子之爭，依舊是大家熱烈討論的話題之一。為此，全球線上訂房領導品牌B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。