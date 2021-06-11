外送18道下酒菜！ 米其林一星「山海樓」珍寶盒上市

疫情升溫，連續兩年獲得米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」再推升級版的外帶外送菜單，其中，最新版「山海珍寶盒‧台味下酒菜」有18道台味下酒菜，可搭佐多款台灣地酒，讓山海樓轉身成為全天候的時髦台菜餐酒館，分隔盒裝細緻優雅，讓居家療育食光多幾分精彩。

這款「山海珍寶盒」，有兼具創意與傳統的台式下酒菜，如鑊氣噴香的三杯搖擺、濃縮濃烈海味的椒鹽小卷一夜干等，也有台灣人餐桌不可少的經典正黑豬手工香腸、鹹香下飯的蒜香醉醃鹹蛤蜊，同時納入「珍」味，山海樓最經典暢銷的古早味炒米粉，再分別以「山」、「海」、「珍」三層木盒盛裝，原價8,880元，優惠價6,980元。

此外，山海樓也特別邀請冠軍侍酒師何信緯的LE SOMM侍酒顧問團隊，針對每款下酒菜推薦近年在國際屢獲大獎的台灣酒莊自釀地酒佐搭，包括霧峰農會酒莊的蜂蜜荔枝酒、不染純米吟釀清酒、OMAR波本花香威士忌等，可以750元起的優惠價加購。

新菜單延續去年熱銷的兩款「豐」及「富」星級台式手工精緻餐盒，每盒380元。今年同時加碼外帶優惠方案，包括40道主廚推薦單點料理，如烏魚子炒飯、甘蔗燻雞、魷魚螺肉蒜、炸排骨酥等，全面7折。

行政主廚蔡瑞郎也設計4款全新「4人外送合菜」，最低53折1,980元起，從主廚拼盤、肉類或海鮮主食、飯麵、蔬菜到湯品、甜品，共5~7道台式經典料理。即起消費滿額2千元，即可享3公里內免運優惠；業者也與UberEats、inline、Oddle等多種外送外帶平台合作，點餐更便利。

菜單可參考官網：https://reurl.cc/YO9280。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康