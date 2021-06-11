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祖母綠表款好迷人！男、女通殺誰戴上就是大寫的帥氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅推出全新Carrera系列計時碼表，中性尺寸，無論男、女消費者都適合來配戴。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅推出全新Carrera系列計時碼表，中性尺寸，無論男、女消費者都適合來配戴。圖／TAG Heuer提供

綠色表款究竟有多夯？來自瑞士的泰格豪雅（TAG Heuer）在今年可是全力擁護，旗下Aquaracer、Monaco等系列，都陸續推出過相應設計，吸引消費者關注。所以，另一經典Carrera系列，當然也不會缺席，呈現酷似祖母綠面限量自動計時碼表，迷人的色澤可說是男女通殺。

如果是TAG Heuer的藏家，就會發現品牌今年新款，多把重心放在綠色的表款上，而且每一個系列都有些微的差異。最新的Carrera計時碼表，就有著宛如祖母綠寶石的色彩，受到矚目，同時因為外型雋永，所以男、女消費者都適合來配戴。TAG Heuer從初代的Heuer Carrera 2447型號表款，擷取設計元素，像是招牌表耳、表殼、滑順好操作按把與表面細節，都重現於新腕表上。除此之外，為了呼應現代美學與配戴習慣，所以把表徑自36毫米增至39毫米，中性的尺寸，也讓表款更加容易辨時。

泰格豪雅Carrera系列新款限量計時碼表，有著宛如祖母綠寶石色彩，受到矚目。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列新款限量計時碼表，有著宛如祖母綠寶石色彩，受到矚目。圖／TAG Heuer提供

另外值得一提的是Carrera系列限量自動計時碼表，表盤上的三個計時盤呈蝸形紋，並搭配洋溢復古氣息的拱形藍寶石水晶玻璃表鏡，同樣是受到Heuer Carrera腕表的啟發。表面飾以經典Heuer標誌和Carrera名稱；除了表盤為深邃綠色之外，表背下機芯導柱輪和自動盤的「Calibre Heuer 02」和「Swiss Made」字樣鐫刻，也帶有同樣色調，因此戴上了就是大寫的帥氣。

泰格豪雅Carrera系列新款計時碼表，精鋼表殼，限量500只，約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列新款計時碼表，精鋼表殼，限量500只，約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供

Carrera系列新款計時碼表，表背下機芯導柱輪和自動盤的「Calibre Heuer 02」和「Swiss Made」字樣鐫刻，也帶有深邃綠色裝飾。圖／TAG Heuer提供
Carrera系列新款計時碼表，表背下機芯導柱輪和自動盤的「Calibre Heuer 02」和「Swiss Made」字樣鐫刻，也帶有深邃綠色裝飾。圖／TAG Heuer提供

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