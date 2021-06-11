感謝防疫人員 摩斯「點套餐送蒟蒻」、6/15免費喝咖啡
為感謝防疫第一線人員的辛勞與貢獻，摩斯漢堡即日起至6/30，針對第一線人員包括軍警、消防、醫護人員推出買套餐送蒟蒻及指定咖啡半價優惠，6/15警察節當天更推出指定咖啡免費招待活動。此外，6/15~6/30另有漢堡獨享餐、早餐及咖啡優惠，替全民加油打氣。
摩斯表示，即日起至6/30，凡醫護、軍警、消防人員到摩斯漢堡出示識別證件，購買一般時段任一套餐就送蒟蒻乙杯，購買指定咖啡：摩斯咖啡(L)、拿鐵咖啡(L)、澳式黑咖啡(M)、摩斯馥樂白(M)享半價優惠。6/15警察節當天再加碼，只要來店消費任一品項，即可享摩斯咖啡(L)、拿鐵咖啡(L)、澳式黑咖啡(M)、摩斯馥樂白(M)免費招待，每筆消費限兌換一杯。
此外，6/15~6/30另有全民同享的多項優惠活動，上午10:30後，享200元獨享優惠：「獨享餐A」含藜麥薑燒珍珠堡+摩斯雞塊(5個)+薯條(S)+蒟蒻1杯+冰紅茶(L)，原價240~250元；「獨享餐B」為摩斯吉士漢堡(原味/辣味)+摩斯雞塊(5個)+抹茶紅豆米派1個+蒟蒻1杯+冰紅茶(L)，原價250~260元，兩者漢堡可更換藜麥海洋珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、摩斯鱈魚堡、黃金炸蝦堡。
早餐時段另有蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)，買2套原價140元、優惠價100元，漢堡還可加價15元升級咕咕雞堡、加價25元升級黃金塔塔鱈魚堡，方塊薯餅加購優惠價20元。指定咖啡品項任選2杯原價130~170元，也只要100元。
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