感謝防疫人員 摩斯「點套餐送蒟蒻」、6/15免費喝咖啡

音樂是最能撫慰人心的解藥，LINE TV「數位劇場」連續三週上架梅迪奇藝術頻道的沙發音樂系列，從Bossa Nova傳奇人物吉巴托(J. Gilberto)生前最後演出影像、史上連續3張個人專輯獲葛萊美獎的黛安瑞芙(D. Reeves)與柏林愛樂交響樂團合作蓋西文作品，以及超級女高音德賽(N. Dessay)跨界與法國音樂教父雷葛朗(M. Legrand)合作，呈現最舒適寫意的沙發音樂人聲吟唱。

2021-06-11 10:00