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伯爵PIAGET結盟上海電影節 積家1931 Cafe搶先巴黎

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導

相較於文學、音樂、戲劇、​繪畫、建築...等七個較古典的藝術形式，被譽為第八藝術的電影，在今日已走出殿堂的神聖，成為普羅文化中，不可或缺的流行一環。瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）宣佈與上海電影節合作，並將推行「青年影人教育扶持計畫」，為培育明日的傑出影人，默默獻上心力與助益。

有別於傳統的合作，伯爵同時將加入「青年影人教育扶持計畫」，和上海溫哥華電影學院、上海大學上海電影學院和上海戲劇學院合作，共同舉辦「非凡大師班」課程，透過頒發獎學金、以支持優秀青年影人投身創作。

伯爵和電影、電影明星的合作不斷，包含自2008年起贊助美國獨立精神電影獎、2017至2021年四度成為金馬獎首席贊助，也曾數年擔任香港電影金像獎頒獎典禮主要贊助。而包含品牌好友Jessica Chastain、Ｍichael B Jordon出席各大電影盛會，也讓人留心到伯爵與電影工業的緊密連結，以及伯爵珠寶、腕表在風格穿搭造型上的華麗、時髦與優雅。

同樣相中上海身為亞洲重要商業城市，積家以旗下Reverso系列為靈感的1931 Cafe，將在六月搶先巴黎、先於上海快閃開店。1931 Café體現了裝飾藝術風格（Art Deco）的精髓，以閃亮的鉻合金、光滑絲絨和典雅漆木，令人聯想到奢華郵輪、1920年代的舞會和派對。同時咖啡店內裝則懸垂了磨砂玻璃吊燈，座椅再綴以三條金屬裝飾、以呼應Reverso翻轉系列腕表的三道裝飾刻紋。

不僅裝潢古色古香，1931 Cafe再邀請到巴黎年輕名廚Nina Métayer合作，打造三道專屬特製甜點。Nina Métayer使用了積家起源地瑞士汝山谷（Vallée de Joux）的高山莓果、堅果和蜜糖與瑞士巧克力，從風味與造型向積家的時光原點致意。想親身體驗？1931 Café將先於2021年6月13日至8月15日於上海K11購物藝術中心接待賓客，隨後再於秋季移師裝飾藝術發揚的重鎮：巴黎市中心。

1931 Café將先於2021年6月13日至8月15日於上海K11購物藝術中心接待賓客，隨後再於秋季移師巴黎。圖 / 積家提供。
1931 Café將先於2021年6月13日至8月15日於上海K11購物藝術中心接待賓客，隨後再於秋季移師巴黎。圖 / 積家提供。
即將在六月揭開序幕的第24屆上海國際電影節，將有來自瑞士的伯爵將成為官方主要襄贊與指定珠寶品牌。圖 / PIAGET提供。
即將在六月揭開序幕的第24屆上海國際電影節，將有來自瑞士的伯爵將成為官方主要襄贊與指定珠寶品牌。圖 / PIAGET提供。
閃亮的鉻合金、光滑的絲絨和典雅漆木，令人聯想到奢華、優渥的1920與1930年代。圖 / 積家提供。
閃亮的鉻合金、光滑的絲絨和典雅漆木，令人聯想到奢華、優渥的1920與1930年代。圖 / 積家提供。
伯爵（PIAGET）宣佈與上海電影節合作，並將推行「青年影人教育扶持計畫」，為培育明日的傑出影人，默默獻上心力與助益。圖 / PIAGET提供。
伯爵（PIAGET）宣佈與上海電影節合作，並將推行「青年影人教育扶持計畫」，為培育明日的傑出影人，默默獻上心力與助益。圖 / PIAGET提供。
積家1931 Cafe邀請到巴黎年輕名廚Nina Métayer合作，打造三道專屬特製甜點。圖 / 積家提供。
積家1931 Cafe邀請到巴黎年輕名廚Nina Métayer合作，打造三道專屬特製甜點。圖 / 積家提供。

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