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配合防疫 永恆慕夏特展延至寒假展出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
配合防疫，永恆慕夏特展延至寒假展出。圖／聯合數位文創提供
配合防疫，永恆慕夏特展延至寒假展出。圖／聯合數位文創提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒延長，「永恆慕夏-線條的魔術」特展主辦單位聯合數位文創與捷克慕夏基金會，經多方考量研議後，今（11日）正式宣布延至今年寒假舉辦，時間於今年(2021年)12月18日至明年(2022年)4月5日在中正紀念堂1展廳展出，相關官方網站與粉絲團皆已正式公告，提醒欲觀展民眾敬請留意。更多資訊請至瘋活動官網粉絲團查詢。


【慕夏特展周邊將開放線上購買】

慕夏特展規劃一系列「慕夏風格」展覽限定商品，其中包含與多家台灣優質文創品牌合作的聯名商品，目前除了expo誠品生活文創部分門市可購買到之外，為滿足廣大慕夏粉絲的期待，主辦單位特別規劃線上販售，於6/23起在「有.設計uDesign」平台搶先推出精選商品，敬請喜愛慕夏商品的民眾關注https://udesign.udnfunlife.com展覽粉絲團最新動態！。


【預售優惠延長及退換票辦法】

展覽預售優惠票也將延長銷售至2021年12月17日(開展前一日止)，已購買預售及多元優惠票民眾，皆不需進行換票，持原有票券即可入場。如有退票需求，凡於6月11日前(含當日)購票民眾，可在8月31日前(含當日)，至原購票系統辦理「全額退票」，詳細購票或退換票手續，可參閱瘋活動官網公告。


【特展系列講座異動】

謝哲青《世紀末的年輕風格》延至12/4(六) 14:00~16:00 於 TICC 101會議室舉辦。已購買講座套票的民眾不需進行任何換票動作，可出示原購買的二維碼掃描入場，詳細請依展覽講座公告辦法為主。


【展覽客服專線】

若有任何疑問，歡迎致電客服。

服務時間為上午09:00~下午18:00 (凡例假日及平日中午12:00~13:00休息) 。

客服專線：(02)7721-6955 #2 。

文創 疫情 寒假

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