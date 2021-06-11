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RICHARD MILLE官方授權單一品牌二手精品店 落腳獅城

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
The Value of Time位於新加坡烏節路義安城（Ngee Ann City）的商業中心，The Value of Time同時也提供RICHARD MILLE在新加坡全方位服務中心的專業服務。圖 / RICHARD MILLE提供。
The Value of Time位於新加坡烏節路義安城（Ngee Ann City）的商業中心，The Value of Time同時也提供RICHARD MILLE在新加坡全方位服務中心的專業服務。圖 / RICHARD MILLE提供。

號稱金字塔頂端社會入場券、專攻高單價複雜運動表市場的頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，近日宣佈其二手表授權版圖已遍佈全球四大洲。例如日本的NX-One、美國的Westime、英國倫敦的Ninety，以及位在新加坡的The Value of Time，同時The Value of Time也是全球首間單一販售二手RICHARD MILLE的精品店，也為品牌寫下全新一頁。

The Value of Time位於新加坡烏節路義安城（Ngee Ann City）的商業中心，同時也連結了RICHARD MILLE在新加坡全方位服務中心的功能，該維修工坊占地超過650平方英呎、約60.4平方公尺，並配備專用於RICHARD MILLE腕表的專業儀器。而凡在授權二手表精品店中的每一只RICHARD MILLE腕表，都經曾於RICHARD MILLE工廠中接受嚴格培訓的專業製表師進行評估、鑒定和養護。而在RICHARD MILLE官方授權二手表精品店購買之表款，都將附上保證書、保養手冊，以及全新的表帶與表盒。

創立於1999年的RICHARD MILLE，在20多年間橫掃頂級藏家與拍賣會市場，一舉站上高價複雜運動表款的金字塔頂端。從男子職業網球天王、F1一級方程式明星賽車手、好萊塢明星、音樂名人，全數都是品牌的愛好者。基本表款300萬起跳，複雜款式則動輒上看千萬、一表難求，宛如手腕上的移動豪宅。

值得一提的是，RICHARD MILLE品牌超級好友之一莫過於「紅土天王」、職業男子網球球王Rafael Nadal。刻正進行中的2021年法國網球公開賽（French Open）上，Nadal甫寫下生涯第35次晉級大滿貫四強賽，並有機會挑戰第21座大滿貫獎杯、以及第14座法網冠軍金杯。由於RICHARD MILLE為Nadal打造出「可以在網球場上配戴」的陀飛輪腕表，透過強悍的高科技材料與避震結構，讓表款可承受網球場上揮拍時對機芯的強力衝擊，至今無人能出其右。而RICHARD MILLE也從2010到2020年，先後發表了RM 027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03與RM 27-04共五款Rafael Nadal聯名腕表，全數限量50只，單價則約2,000萬到3,151萬不等。

Rafael Nadal即將在6月11日與對手進行最終決賽，紅土之王最後將展現出何等的精湛表現？屆時他又將戴上哪款RICHARD MILLE腕表，且讓人拭目以待、讓時間說出賽事最終勝負結局。

「紅土之王」Rafael Nadal，是RICHARD MILLE的品牌超級好友。圖 / RICHARD MILLE提供。
「紅土之王」Rafael Nadal，是RICHARD MILLE的品牌超級好友。圖 / RICHARD MILLE提供。
The Value of Time是全球唯一專門零售RICHARD MILLE二手腕表的單一品牌精品店，也為品牌寫下全新一頁。圖 / RICHARD MILLE提供。
The Value of Time是全球唯一專門零售RICHARD MILLE二手腕表的單一品牌精品店，也為品牌寫下全新一頁。圖 / RICHARD MILLE提供。
宛如網球拍的機芯看似輕盈，卻可承受超過12,000g的加速度，關鍵之一就在發條盒、指針與陀飛輪軸承套筒都加入了避震器。圖 / RICHARD MILLE提供。
宛如網球拍的機芯看似輕盈，卻可承受超過12,000g的加速度，關鍵之一就在發條盒、指針與陀飛輪軸承套筒都加入了避震器。圖 / RICHARD MILLE提供。
在RICHARD MILLE官方授權二手表精品店購買之表款都將附上保證書、保養手冊，以及全新的表帶與表盒。圖 / RICHARD MILLE提供。
在RICHARD MILLE官方授權二手表精品店購買之表款都將附上保證書、保養手冊，以及全新的表帶與表盒。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 27-04腕表，是RICHARD MILLE為Rafael Nadal打造的第五款聯名陀飛輪腕表，訂價約3,151萬元，限量50只。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 27-04腕表，是RICHARD MILLE為Rafael Nadal打造的第五款聯名陀飛輪腕表，訂價約3,151萬元，限量50只。圖 / RICHARD MILLE提供。

腕表 品牌 新加坡

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