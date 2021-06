RICHARD MILLE官方授權單一品牌二手精品店 落腳獅城

號稱金字塔頂端社會入場券、專攻高單價複雜運動表市場的頂級鐘表品牌RICHARD MILLE,近日宣佈其二手表授權版圖已遍佈全球四大洲。例如日本的NX-One、美國的Westime、英國倫敦的Ninety,以及位在新加坡的The Value of Time,同時The Value of Time也是全球首間單一販售二手RICHARD MILLE的精品店,也為品牌寫下全新一頁。

The Value of Time位於新加坡烏節路義安城(Ngee Ann City)的商業中心,同時也連結了RICHARD MILLE在新加坡全方位服務中心的功能,該維修工坊占地超過650平方英呎、約60.4平方公尺,並配備專用於RICHARD MILLE腕表的專業儀器。而凡在授權二手表精品店中的每一只RICHARD MILLE腕表,都經曾於RICHARD MILLE工廠中接受嚴格培訓的專業製表師進行評估、鑒定和養護。而在RICHARD MILLE官方授權二手表精品店購買之表款,都將附上保證書、保養手冊,以及全新的表帶與表盒。

創立於1999年的RICHARD MILLE,在20多年間橫掃頂級藏家與拍賣會市場,一舉站上高價複雜運動表款的金字塔頂端。從男子職業網球天王、F1一級方程式明星賽車手、好萊塢明星、音樂名人,全數都是品牌的愛好者。基本表款300萬起跳,複雜款式則動輒上看千萬、一表難求,宛如手腕上的移動豪宅。

值得一提的是,RICHARD MILLE品牌超級好友之一莫過於「紅土天王」、職業男子網球球王Rafael Nadal。刻正進行中的2021年法國網球公開賽(French Open)上,Nadal甫寫下生涯第35次晉級大滿貫四強賽,並有機會挑戰第21座大滿貫獎杯、以及第14座法網冠軍金杯。由於RICHARD MILLE為Nadal打造出「可以在網球場上配戴」的陀飛輪腕表,透過強悍的高科技材料與避震結構,讓表款可承受網球場上揮拍時對機芯的強力衝擊,至今無人能出其右。而RICHARD MILLE也從2010到2020年,先後發表了RM 027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03與RM 27-04共五款Rafael Nadal聯名腕表,全數限量50只,單價則約2,000萬到3,151萬不等。