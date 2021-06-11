遠傳friDay影音推四大主題強檔影片 宅家抗疫好好看

抗疫三級警戒延長，防疫神隊友的遠傳friDay影音即刻增援，陪你端午連假宅在家，一起守護家鄉！遠傳friDay影音即日起推出包括奧斯卡獎強片《游牧人生》、《父親》及《永生戰》等強檔電影、韓流影劇、親子電影、健身運動等四大主題影片，積極防疫的同時還能鍛鍊身體與增進親子感情。遠傳friDay音樂也推出「Podcast 專區」，提供用戶兼具「聽覺」與「視覺」的全方位服務，將居家娛樂一次搞定！

遠傳friDay影音即刻上映榮獲2021年奧斯卡三項大獎肯定的《游牧人生》，劇情描述主角芬恩踏出傳統社會框架，展開探索現代游牧人生的旅程，電影一舉囊括最佳影片、最佳導演獎、最佳女主的肯定，導演趙婷是首位獲此殊榮的亞裔女性，電影頗為可觀。另外，榮獲2021年奧斯卡最佳男主角的《父親》，由安東尼霍普金斯​精湛演繹失智症父親，重量級影帝與影后奧莉薇亞柯爾曼互飆演技，劇情的懸疑與張力讓人拍案叫絕。

韓流影劇也豐富上菜，包括斥資四億台幣打造電影《永生戰》，由兩大男神孔劉、朴寶劍攜手飆戲，精彩可期。經典燒腦韓劇《VOICE4 》，由宋承憲、李荷娜主演，以「112舉報中心隊員」為主軸，加入全新的案件與角色，將與殺人魔展開鬥智。 獨家韓國熱門音樂節目《M Countdown》，將在每週四直播，周周搶看韓國炙手可熱新星；演出知名韓劇《女神降臨》男二而爆紅的男星-黃寅燁，將在7/3台灣時間下午3點舉辦「2021黃寅燁線上粉絲見面會」，遠傳friDay影音也將與韓同步、全程獨家直播！

瀕臨崩潰的父母趕快看過來！遠傳friDay影音有迪士尼年度動畫《尋龍使者：拉雅》，是迪士尼史上第一位東南亞公主，由《瘋狂亞洲富豪》編劇所編，故事帶有濃濃的亞洲神祕色彩。此外，《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》則是日本影史票房第一的作品，故事承接電視動畫第一季《鬼滅之刃》，是小朋友的最愛!小寶貝的偶像《Poli波力》、《汪汪隊立大功》、《愛探險的朵拉》，以及幫助小朋友快樂學習的《科學偵探》、《動物伊索寓言》，甚至大人小孩都愛看的《蠟筆小新》、《柯南》全系列，都可以在遠傳friDay影音中暢看！如過還看不過癮，還有更精采的日本動畫影史票房前三十大動畫影片，防疫期間一次看足。日本動畫影史票房前三十大推薦：https://video.friday.tw/act/66lucky/

正值防疫時刻，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金，就能透過遠傳friDay影音自製多視角節目《爽健零時差》，由健身網紅教練Anni /Wade、藝人-小禎/大久保麻梨子/呂晉宇帶著觀眾一起進行徒手訓練、深蹲多項運動，居家也能維持好身材；也有適合小朋友跳舞放電的《YOYO點點名》，防疫期間也要動起來、賺健康！

遠傳friDay音樂Podcast 專區開館 好聽、好看一次擁有！