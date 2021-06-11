確定出售達美樂全部股權 晶華集團：聚焦旅館經營
針對外傳為聚焦本業並「變現抗疫」，晶華國際酒店決定將「台灣達美樂」全數股權出售給澳洲商Domino’s Pizza Enterprises Ltd（簡稱DPE)。今早晶華酒店集團發布重訊指出，集團於6月10日召開董事會，決議通過出售子公司達美樂披薩全部股權，交易金額為新台幣17億428萬5千元，預定簽約後90天完成交割。
晶華酒店集團表示，這筆現金入帳，將可使晶華在全球及台灣疫情嚴峻考驗下，保障全體同仁的工作權，提升股東權益，持續聚焦並強化經營競爭力。
晶華國際酒店集團指出，出售達美樂披薩，主要在於經營策略聚焦的考量，日後也將專注於旅館經營管理以及品牌授權。目前集團旗下在台灣有Regent Taipei (晶華)、Silks Place (晶英)、Wellspring by Silks (晶泉丰旅)、Just Sleep(捷絲旅)等15家營運中與5家開發中的旅館，加上8家海外Regent Hotels & Resorts (麗晶酒店)。
台灣區達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華國際酒店集團接手代理後，以其擅長的餐飲及飯店管理模式大幅加快展店的速度，目前共有138家加盟店及19家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，2020年稅後淨利約新台幣6仟8佰萬，具有長期市場增長潛力，因而受到Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia的青睞。
Domino's Pizza Enterprises Ltd (DPE) 是澳大利亞最大的比薩連鎖店，也是Domino's Pizza品牌在全球最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊，除了澳大利亞之外，另在紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥亦擁有達美樂品牌和網絡的獨家特許經營權。Domino's Pizza Enterprises Ltd.目前在以上9個國家共擁有 2,700 多家門市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言