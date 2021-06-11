確定出售達美樂全部股權！晶華集團：聚焦旅館經營

針對外傳為聚焦本業並「變現抗疫」，晶華國際酒店決定將「台灣達美樂」全數股權出售給澳洲商Domino’s Pizza Enterprises Ltd（簡稱DPE)。今早晶華酒店集團發布重訊指出，集團於6月10日召開董事會，決議通過出售子公司達美樂披薩全部股權，交易金額為新台幣17億428萬5千元，預定簽約後90天完成交割。

晶華酒店集團表示，這筆現金入帳，將可使晶華在全球及台灣疫情嚴峻考驗下，保障全體同仁的工作權，提升股東權益，持續聚焦並強化經營競爭力。

晶華國際酒店集團指出，出售達美樂披薩，主要在於經營策略聚焦的考量，日後也將專注於旅館經營管理以及品牌授權。目前集團旗下在台灣有Regent Taipei (晶華)、Silks Place (晶英)、Wellspring by Silks (晶泉丰旅)、Just Sleep(捷絲旅)等15家營運中與5家開發中的旅館，加上8家海外Regent Hotels & Resorts (麗晶酒店)。

台灣區達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華國際酒店集團接手代理後，以其擅長的餐飲及飯店管理模式大幅加快展店的速度，目前共有138家加盟店及19家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，2020年稅後淨利約新台幣6仟8佰萬，具有長期市場增長潛力，因而受到Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia的青睞。