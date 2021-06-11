居家工作宅紓壓提案！3招帶來小確幸、大療癒
居家上班WFH、在家時間拉長，每天都要為全家人的三餐操煩，讓你心情「阿雜」，壓力不斷累積嗎?善用3招小撇步，不僅能夠提升生活品質和工作效率，還可以有效紓壓不厭世、化危機為轉機，不出門也能開心宅在家！
大家在家上班辛苦了！台灣防疫需由你我一起努力守護。文末有「專屬折扣碼」要送給大家，記得看到最後喔！
第一招：外送美食免煮飯，偽餐廳用餐享用各大美食今晚想吃西餐牛排還是韓式料理?透過外送名店美食，在家也能享受偽餐廳用餐的樂趣。如果平時在辦公室有吃下午茶的習慣，WFH也不能省略這份工作時的小確幸，外送一杯星巴克，或是來一份鹽酥雞，使用Visa卡綁定Apple Pay於 foodpanda訂餐，免現金支付！還可以享優惠折扣碼，填飽肚子又可以省荷包。
第二招：添購小家電搞定居家清潔，家務「減擔」生活更簡單！一天到晚在家工作，煮飯吃零食，待在家時間更長了！維持居家清潔才能有更好的WFH空間，一些居家清潔小家電可以讓你輕鬆「減擔」。在Momo App購買掃地機器人，使用Visa卡綁定Apple Pay或Google Pay，輕輕一按，就能迅速結帳輕鬆到貨，躺在沙發上就能完成所有掃地工作，慵懶度過一整天！
第三招：在家運動維持健康活力，視訊會議也能容光煥發宅在家也要定時運動，免得體重校正回歸。上PChome購物平台網購健身小物，像是最近很紅的彈力帶，讓你輕鬆在家運動後不佔空間，於PChome APP消費，使用Visa卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，網購下單時免記卡號，再也不必找信用卡找半天，減肥之路刻不容緩，即刻購買才不會給自己更多藉口～
宅居在家，更要好好生活！偶爾偷懶，是為了充電，偶爾放空，才能讓心情大口呼吸。放下一些無關緊要的煩惱，練習善待自己，動動手指，Visa卡刷起來！為自己儲備隨時再出發的能力！趕快把握下列優惠，替自己紓壓省荷包吧！
【Foodpanda】訂餐並使用Visa卡綁定Apple Pay線上付款，輸入折扣代碼「HOME50」滿NT$399折NT$50
【Momo】在Momo App採購家電或生活用品，使用Visa卡綁定Apple Pay或Google Pay支付，消費金額滿$500就贈送$100 momo紅利金(優惠說明網址：https://ssur.cc/2jbHdh)
【PChome】現在6月每個週六週日，使用Visa卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay單筆消費滿$1500元，即可享150P幣回饋。(優惠說明網址：https://reurl.cc/3aLz20)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言