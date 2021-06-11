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居家工作宅紓壓提案！3招帶來小確幸、大療癒

撰文 / 黎允之

居家上班WFH、在家時間拉長，每天都要為全家人的三餐操煩，讓你心情「阿雜」，壓力不斷累積嗎?善用3招小撇步，不僅能夠提升生活品質和工作效率，還可以有效紓壓不厭世、化危機為轉機，不出門也能開心宅在家！

大家在家上班辛苦了！台灣防疫需由你我一起努力守護。文末有「專屬折扣碼」要送給大家，記得看到最後喔！

▲善用3招小撇步，居家上班WFH可以有效紓壓，提升生活品質和工作效率。 圖／Shutterstock
▲善用3招小撇步，居家上班WFH可以有效紓壓，提升生活品質和工作效率。 圖／Shutterstock

第一招：外送美食免煮飯，偽餐廳用餐享用各大美食
今晚想吃西餐牛排還是韓式料理?透過外送名店美食，在家也能享受偽餐廳用餐的樂趣。如果平時在辦公室有吃下午茶的習慣，WFH也不能省略這份工作時的小確幸，外送一杯星巴克，或是來一份鹽酥雞，使用Visa卡綁定Apple Pay於 foodpanda訂餐，免現金支付！還可以享優惠折扣碼，填飽肚子又可以省荷包。

▲使用Visa卡綁定Apple Pay於 foodpanda訂餐，享線上付款優惠折扣碼，免記卡號一秒支付超方便。 圖／Shutterstock
▲使用Visa卡綁定Apple Pay於 foodpanda訂餐，享線上付款優惠折扣碼，免記卡號一秒支付超方便。 圖／Shutterstock

第二招：添購小家電搞定居家清潔，家務「減擔」生活更簡單！
一天到晚在家工作，煮飯吃零食，待在家時間更長了！維持居家清潔才能有更好的WFH空間，一些居家清潔小家電可以讓你輕鬆「減擔」。在Momo App購買掃地機器人，使用Visa卡綁定Apple Pay或Google Pay，輕輕一按，就能迅速結帳輕鬆到貨，躺在沙發上就能完成所有掃地工作，慵懶度過一整天！

▲維持居家清潔才能有更好的WFH空間，善用居家清潔小家電讓家務「減擔」，心情更輕鬆。 圖／Shutterstock
▲維持居家清潔才能有更好的WFH空間，善用居家清潔小家電讓家務「減擔」，心情更輕鬆。 圖／Shutterstock

第三招：在家運動維持健康活力，視訊會議也能容光煥發
宅在家也要定時運動，免得體重校正回歸。上PChome購物平台網購健身小物，像是最近很紅的彈力帶，讓你輕鬆在家運動後不佔空間，於PChome APP消費，使用Visa卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，網購下單時免記卡號，再也不必找信用卡找半天，減肥之路刻不容緩，即刻購買才不會給自己更多藉口～

▲上PChome購物平台網購健身小物，持各家銀行Visa信用卡綁定三大行動支付可享滿額回饋。 圖／Shutterstock
▲上PChome購物平台網購健身小物，持各家銀行Visa信用卡綁定三大行動支付可享滿額回饋。 圖／Shutterstock

宅居在家，更要好好生活！偶爾偷懶，是為了充電，偶爾放空，才能讓心情大口呼吸。放下一些無關緊要的煩惱，練習善待自己，動動手指，Visa卡刷起來！為自己儲備隨時再出發的能力！趕快把握下列優惠，替自己紓壓省荷包吧！

【Foodpanda】
訂餐並使用Visa卡綁定Apple Pay線上付款，輸入折扣代碼「HOME50」滿NT$399折NT$50

【Momo】
在Momo App採購家電或生活用品，使用Visa卡綁定Apple Pay或Google Pay支付，消費金額滿$500就贈送$100 momo紅利金(優惠說明網址：https://ssur.cc/2jbHdh)

【PChome】
現在6月每個週六週日，使用Visa卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay單筆消費滿$1500元，即可享150P幣回饋。(優惠說明網址：https://reurl.cc/3aLz20)

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